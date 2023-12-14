Yemeden önce bir kez daha düşünün! Bu şekilde görünüyorsa ağzınıza sürmeyin, sonu hastanede bitebilir!

Gözde sokak lezzetlerinden biri olan midye dolmanın insan sağlığı üzerindeki etkisi hakkında birçok şey söyleniyor. Midye dolmanın yararları kadar, zararları da bulunuyor. Kalp ve beyin sağlığını koruduğu ifade edilen bu besin içeriğindeki A vitamini ile göz sağlığına, sindirim sistemine iyi geliyor. İşte midye dolmanın zararları ve faydaları...

MİDYENİN TEMİZLİĞİ BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR!

Midyenin yaşadığı ortam göz önüne alındığında ağır metaller barındırdığı söyleniyor. Bunun yanı sıra mikroplar, zehirli organizmalar ve diğer balıkların dışkısını kendine doğru çeken bu besin vücuda zararlı madde geçmesine de sebep olabiliyor.

EĞER BÖYLEYSE SAKIN YEMEYİN!

Bu hususta midyenin temizliği büyük önem arz ediyor. Uzmanlar, kirli sulardan toplanan midyelerin tüketilmemesi gerektiği vurguluyor.

Midenin taze olup olmadığını gösteren en belirgin özellik kabukları. Kabuk rengi soluk olan midye dolma, bayattır. Öte yandan üzerinde fazla yosun olması ve kirli durması taze olmadığını gösterir.

KANSERE NEDEN OLABİLİYOR!

Yapılan araştırmalarda, Türkiye'de hazır satılan midye dolmalardaki toksik etkili ağır metal seviyeleri ölçüldü ve çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

Midye dolmalarda krom, arsenik ve kadmiyum seviyelerinin çok yüksek olduğu ve insan sağlığı için kanser riski oluşturduğu tespit edildi. Uluslararası bir araştırma şirketi, denizlerdeki kimyasal madde kirliliğinin, midye dolma gibi ürünlerle insanlara ulaştığını belirtti.

MİDYENİN YARARLARI

1 tabak midye dolma tüketildiğinde, vücuda 18 gram protein alınmış olur.

Selenyum ve magnezyum açısından da zengin olan midye dolma, kan pıhtılaşmasının önüne geçer.

Cilt sağlığına iyi gelir, egzama ve sedef hastalığının etkilerinin azalmasına yardımcı olur.

A, C ve B-12 yönünden zengindir. Vücudun demir ihtiyacının karşılanmasını sağlar.

