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'Yemeği yaktın' deyip eşini boğazladı! "Keşke kolun bacağın kopsaydı, sürekli bir şeyler yakıyorsun"

21.07.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Serhat R. adlı kişi, geçtiğimiz yıl yaşadıkları bir tartışma sonucu eşi Ü. R.'nin boğazını sıkıp tekme attı. Tartışmanın nedeni ise eşinin yemeği ocakta unutup yemeğin yanmasıydı. Eşiyle sürekli kavga ettiğini belirten eşi Ü. R., en şiddetli kavgalarının bu olduğunu belirterek "Bana, 'yemek yandı. Keşke kolun bacağın kopsaydı, sürekli bir şeyler yakıyorsun' dedi" şeklinde konuştu.

'Yemeği yaktın' deyip eşini boğazladı! "Keşke kolun bacağın kopsaydı, sürekli bir şeyler yakıyorsun"

Eşine 'yemeği yaktın' diye tepki gösterip dehşet yaşatan Serhat R., çıkarıldığı mahkemece 3 bin 360 TL para cezasına çarptırıldı. Serhat R. duruşmada "Daha önce de mısırı ocakta unutmuştu ve mısır yanmıştı. Aramızda bu yüzden tartışma çıktı. Kesinlikle darbetmedim" ifadelerini kullandı. Ü. R.'nin şikayetçi olmadığını dile getirmesi ise dikkat çekti.

BOĞAZINI SIKTI, TEKME ATTI, TELEFON FIRLATTI

Olay, geçen yıl 27 Aralık'ta meydana geldi. Serhat R. ile eşi Ü.R., mutfakta ocak üzerinde unutulan yemek yanınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serhat R., iddiaya göre eşi Ü.R.'nin boğazını sıkarak, tekme attı, ardından da cep telefonunu fırlattı. Telefon Ü.R.’nin sol kulağına isabet etti. Yaralanan Ü.R.'nin şikayeti üzerine Serhat R. hakkında, 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

"SÜREKLİ BİR ŞEYLER YAKIYORSUN"

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Serhat R. ile eşi Ü.R. hazır bulundu. Şikayetçi olmadığını söyleyen Ü. R., "Eşim ile sürekli kavgalarımız olurdu. Ancak, en şiddetli kavgamız bu oldu. Bana, 'yemek yandı. Keşke kolun bacağın kopsaydı, sürekli bir şeyler yakıyorsun' dedi. Saldırdı. Boğazımı sıktı. Tekme attı. Koluma yumruk attı. Cep telefonunu sol kulağıma fırlattı. Şikayetçi değilim" dedi.

"DAHA ÖNCE DE MISIRI OCAKTA UNUTMUŞTU"

Evde ders çalıştığı sırada mutfaktan yanık kokusu geldiğini anlatan sanık Serhat R. ise, "Yoğun bir duman olduğunu fark ettim. Ocaktaki yemek yanmış. Ocağın altını kapatıp hemen camı pencereyi açtım. Eşimin uyuduğunu gördüm. Uyandırdım. Ardından dışarı çıktım. Eve geldiğimde bu konuyu konuşmak istedim. Çünkü daha önce de mısırı ocakta unutmuştu ve mısır yanmıştı. Aramızda bu yüzden tartışma çıktı. Kesinlikle darbetmedim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Serhat R.'yi, 'basit yaralama' suçundan 168 adli gün karşılığı olan 3 bin 360 TL cezaya çarptırdı. Hakim, sanığın cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. (DHA)

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