HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yemek siparişi veren genç kız kuryenin tacizine uğradı! Caddede karşılaşınca olanlar oldu

Yemek siparişi veren genç kız kuryenin tacizine uğradı! Caddede karşılaşınca olanlar oldu

21.12.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta bir firmadan yemek siparişi veren genç kız, sistem üzerinden telefon numarasını öğrenen yabancı uyruklu kuryenin telefonla tacizine üzerine durumu arkadaşına bildirdi. Çıkan kavgada kurye darp edilirken, iki taraf da polis tarafından gözaltına alındı.

Yemek siparişi veren genç kız kuryenin tacizine uğradı! Caddede karşılaşınca olanlar oldu

Edinilen bilgiye göre, olay saat 15.00 sıralarında Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi.

NUMARASINI SİSTEM ÜZERİNDEN ALDI

İddiaya göre genç bir kız internetten yemek siparişi verdi. Yemek siparişi veren genç kızın telefon numarasını sistem üzerinden alan yabancı uyruklu kurye, genç kızı telefonla arayarak rahatsız etmeye başladı.

Boya yapmaya gittiği evde 11 yaşındaki çocuğa taciz! Diğer ustalar polise teslim ettiBoya yapmaya gittiği evde 11 yaşındaki çocuğa taciz! Diğer ustalar polise teslim etti

CADDE ORTASINDA TEKME TOKAT SALDIRDILAR

Genç kız durumu erkek arkadaşı P.Ü.’ye anlattı. Genç kız ve erkek arkadaşı, cadde ortasında karşılaştıkları kuryeye tekme tokat saldırdı.

POLİS TARAFLARI GÖZALTINA ALDI

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya karışan taraflara müdahale ederek gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

Ünlü radyo sunucusu Jess Davies'ten taciz itirafı! &quot;10 yıldır maruz kalıyorum&quot;Ünlü radyo sunucusu Jess Davies'ten taciz itirafı! "10 yıldır maruz kalıyorum"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?Sürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terörist teslim olduInterpol tarafından kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati, dövize endeksli TL mevduatının detaylarını açıkladı

Bakan Nebati, dövize endeksli TL mevduatının detaylarını açıkladı

Otomobil alacaklar dikkat! 'Haberi aldık' diyerek duyurdu: Fiyatlarda...

Otomobil alacaklar dikkat! 'Haberi aldık' diyerek duyurdu: Fiyatlarda...

Dolar düşünce halay çektiler

Dolar düşünce halay çektiler

Doktora cinsel saldırı suçlaması! "Anestezinin etkisiyle..."

Doktora cinsel saldırı suçlaması! "Anestezinin etkisiyle..."

Annesi fark etti! 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Annesi fark etti! 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Kılıçdaroğlu'ndan döviz endeksli TL mevduatı paketi açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan döviz endeksli TL mevduatı paketi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan skandal hareket!

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan skandal hareket!

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Görüntüleri ortaya çıktı! Bebeğin sesleri binada yankılanmış

Görüntüleri ortaya çıktı! Bebeğin sesleri binada yankılanmış

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Yeni gelişme

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Yeni gelişme

600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı!

600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.