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Yemekten sonra uykunuz geliyorsa dikkat! Ani bastıran yorgunluk meğer öyle bir şeyin işaretiymiş ki..

15.09.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslendiğiniz halde yemek sonrası uykunuz geliyor ya da ağırlık çöküyorsa bu konuda dikkatli olmanız gereklidir. Vücudun verdiği sinyallerin farkında olmak sağlık açısından önemlidir. Uzmanlar insülin direnci olan kişilerin her öğün bitiminde uykulu ve yorgun hissettiklerini belirtip uyarıda bulunuyorlar.

Yemekten sonra uykunuz geliyorsa dikkat! Ani bastıran yorgunluk meğer öyle bir şeyin işaretiymiş ki..

Diyet yapan birçok kişi ya hiç zayıflayamadıklarını ya da verdikleri kiloları geri aldıklarını ifade ediyor. Fazla kilolarından şikayetçi olanlar için en iyi çözüm sağlıklı beslenmenin yanında spor ve egzersiz yapmaktır. Fakat buna karşın birçok kişi yemek sonrası uykularının geldiğinden yakınıyor. Uzmanlar insülün direnci konusunda uyardı. Gereğinden fazla yiyecek tüketmenin sindirim sistemini zorladığını belirten uzmanlar, yağlı veya yüksek karbonhidratlı yemeklerin kandaki şeker seviyesini normalden fazla yükselttiğini vurguladı.

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Yemek sonrası bastıran ağırlık insülin direncinin habercisi olabilir. Bu konudan muzdarip olan kişilerin, sağlık kuruluşlarına sabah aç karna giderek açlık kan şekeri ve insülin seviyelerini ölçtürmesi gerekiyor. 2 sonuç birbiri ile çarpıp 405'e bölünüyor, çıkan sonuç 2,5 üzeri düzeyde ise kişide insülin direnci olduğu anlamına geliyor.

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İNSÜLİN DİRENCİ OLANLAR BU BESİNLERİ TÜKETMEYİN!

İçeriğinde yüksek nişasta bulunan patates ve bezelye gibi gıdaları tüketmeyin, yüksek şeker barındıran gıdalardan ve meyve sularından uzak durun.

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Öte yandan uzmanlar balık gibi yağsız proteinleri beslenmelerine dahil edenlerin insülin direncini kırmakta büyük yarar sağladıklarını belirtiyor.

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