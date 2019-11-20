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Yemen hükümetinden İran'a "Husi Büyükelçi" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 00:00 | Son Güncelleme

Yemen hükümetinden İran'a "Husi Büyükelçi" tepkisi

İSTANBUL (AA) - Yemen Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Husilerin temsilcisini Yemen Büyükelçisi olarak tanımasına tepki göstererek, bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya dair yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, İran'ın Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası anlaşmaları açık bir biçimde ihlal ettiği belirtilerek, Yemen'in İran'daki diplomatik temsilciliğinin boşaltılması ve Husilere verilmesi kınandı.

İran'ın söz konusu uygulamasına karşılık, gerekli yasal tedbirlerin alınacağı ifade edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma, İran'ın bu girişimi karşısında sorumluluğunu üstlenme çağrısı yapıldı.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Husilerin temsilcisi İbrahim ed-Deylemi'nin, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye bugün güven mektubunu sunduğu belirtilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Husiler İRAN Yemen

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