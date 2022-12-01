Yeni araştırma sonucu şok edici: Kavrama gücünüz ne kadar ömrünüz kaldığını söyleyebilir!

Yaşlandıkça hem görünüş hem de sağlık değişmeye başlıyor. Belirli bir noktada kaslar zayıflıyor ve eskisi gibi koşamıyor, kavrayamıyor hale geliyoruz. Michigan Üniversitesi'nden araştırmacıların söylediği bu ölçüm, ne kadar yaşlandığımızın bir göstergesi. Araştırmaya göre, kavrama gücümüz ne kadar azsa, o kadar hızlı yaşlanıyoruz. Yazar ekibi, yayınlanan yeni bulgularının, kavrama gücünün epigenetik saat olarak bilinen bir fenomene karşılık geldiğini gösterdiğini söyledi.

YAKLAŞIK 10 YIL BOYUNCA İZLENDİLER

Ekip, 50 yaş ve üzerindeki yaklaşık 1.300 kişiden alınan verileri inceledi; bu grup daha sonra yaklaşık sekiz ila 10 yıl boyunca takip edildi. Sonuç olarak ekip şunları yazdı: "Bulgularımız, daha düşük NGS'ye (Normalize Kavrama Gücü) sahip erkekler ve kadınlar arasında yaş ivmesine ve zamanla güç kaybına dair bazı ilk kanıtlar sağlıyor. Kas gücünün korunması, DNAm yaş hızlanmasına karşı koruma sağlayarak sağlıklı yaşlanmayı olumlu yönde etkileyebilir.”

KAVRAMA GÜCÜ ERKEN ÖLÜME ARACILIK EDEBİLİR

"DNAm yaşının kavrama gücü ile kronik hastalık, sakatlık ve erken ölüm arasındaki ilişkiye ne ölçüde aracılık ettiğini ve ayrıca yaşam tarzı/davranış faktörlerinin (örn. fiziksel aktivite ve beslenme durumu) kavrama gücü ile hızlandırılmış/yavaşlatılmış DNAm yaşı arasındaki ilişkiye aracılık edebilir.”

EGZERSİZ VE SAĞLIKLI BESLENME KAVRAMA GÜCÜNÜ ARTIRABİLİR

Profesör Mark Peterson şunları söyledi: "Kavrama kuvveti uzun zamandır yaşlanmanın bir biyolojik belirteci olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte, zayıflığı olumsuz sağlık sonuçlarıyla (ölüm dahil) ilişkilendiren biyolojik mekanizmaları anlamaya çalışan çok az çalışma var. Olumlu tarafı, daha fazla kavrama gücünün egzersiz ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları gibi yaşam tarzlarıyla ilişkili olması muhtemeldir."

KAS ZAYIFLIĞI HASTALIKLARLA İLİŞKİLİ

"Olumsuz tarafı, zayıf kavrama gücünün obezite ile ilişkili kronik durumlar, diğer bulaşıcı olmayan hastalıklar ve hareketsiz yaşam tarzları ile ilişkili olması muhtemeldir." Kavrama gücünde genel bir kaybın yanı sıra, erkekler ve kadınlar arasında bir fark da kaydettiler. Doktor Peterson şöyle açıkladı: "Yakın zamanda, kas zayıflığı ve testosteron eksikliğinin genç ve yaşlı erkeklerde çoklu hastalıkla yüksek oranda ilişkili ve bağımsız olarak ilişkili olduğunu da gösterdik.

KOŞULLAR YAŞLANMAYI HIZLANDIRIYOR MU?

Evet, bazı koşullar yaşlanma hızını hızlandırıyor. Buna tip 2 diyabet dahildir . Bu yılın Mayıs ayında yayınlanan yakın tarihli bir araştırmaya göre, diyabet beyin yaşlanmasını hızlandırıyor. Analiz, UK Biobank verileri kullanılarak 20.000 kişi üzerinde gerçekleştirildi ve diyabet ile artan nörodejenerasyon arasında bir bağlantı gözlemlendi. Beyin yaşlanmasının yaklaşık yüzde 26 oranında hızlandığını tahmin ettiler.

TİP 2 DİYABET YILLAR ÖNCE BAŞLIYOR

Çalışmanın birincil yazarı Botond Antal, eLife'a şunları söyledi : "Tip 2 diyabetin nörolojik etkileri, standart önlemlerle tespit edilemeden yıllar önce kendini gösterebilir, bu nedenle tip 2 diyabet konvansiyonel testlerle teşhis edildiğinde, hastaların çoktan kalıcı ve geri dönüşü olmayan beyin hasarı almış olduğu görülebilir.”

