Yeni Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İsmail Ustaoğlu hangi görevlerde bulundu? Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Raesmi Gazete'de yayımlanan atama kararı sonrası 10 Ağustos 2023 Perşembe günü en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Valiler Kararnamesi bugün Resmi Gazete'de yayımlandı ve 57 şehre yeni vali atandı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte yeni Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu hakkında merak edilenler...

İSMAİL USTAOĞLU KİMDİR?

İsmail Ustaoğlu 1968 yılında Düzce’de doğdu. İlkokulu köyünde, orta ve lise öğrenimini Düzce İmam Hatip Lisesinde tamamladıktan sonra 1988 yılında girdiği üniversite sınavında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. 1992 yılında aynı fakülteden mezun oldu.

YENİ BALIKESİR VALİSİ İSMAİL USTAOĞLU HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1994 yılında Kütahya Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. 1995 yılında Kaymakam Adaylığı stajı sırasında 8 ay süreyle İngiltere’de dil eğitimi aldı ve mesleki incelemelerde bulundu. 1996 yılında 6 ay süreyle Karabük – Eskipazar İlçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.

Sırasıyla Aşağıdaki Görevleri Yürüttü: Rize-Hemşin Kaymakamı (1997 – 2000) , Van-Saray Kaymakamı (2000 – 2002), Sivas-Hafik Kaymakamı (2002 – 2005), Konya-Cihanbeyli Kaymakamı (2005 – 2006), Bilecik-Osmaneli Kaymakamı (2006 – 2008), İçişleri Bak. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı (2008 – 2009) , İçişleri Bak. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı (2009 – 2013), İçişleri Bak. Strateji Geliştirme Başkanı (2013 – 2016),Bayburt Valisi (2016 – 2017 ), Bitlis Valisi (2017 – 2018)

26 Ekim 2018 Tarihli 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de Trabzon Valiliği görevine atandı.

10 Ağustos'ta Resmi Gazete kararı ile Balıkesir Valiliği görevine atanan İsmail Ustaoğlu, evli ve 3 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.



