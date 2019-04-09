HABER

Yeni başkanın ilk icraatı tabelayı değiştirmek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 14:03 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilk icraat olarak belediyenin girişinde bulunan tabelayı değiştirdi.5 yıldır Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Burhanettin Kocamaz’dan başkanlığı alan CHP’li Vahap Seçer, belediyede değişim yapmaya başladı.

Yeni başkanın ilk icraatı tabelayı değiştirmek oldu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilk icraat olarak belediyenin girişinde bulunan tabelayı değiştirdi.
5 yıldır Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Burhanettin Kocamaz’dan başkanlığı alan CHP’li Vahap Seçer, belediyede değişim yapmaya başladı. Dün mazbatasını alarak resmen görevine başlayan Seçer, belediyenin birçok yerinde değişiklikler yapıyor. Seçer’in en dikkat çeken değişikliği ise belediyenin giriş kapısına yaptırdığı tabela oldu.
Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi giriş kapısının üstünde ve yanında bulunan "Rüşvet alan da, veren de cehennemdedir" hadisi ile "Rüşvet bu kapıdan içeri giremez" sözlerinin yazılı olduğu tabelaları söktüren Seçer, onların yerine Mustafa Kemal Atatürk’ün "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır" yazılı tabelayı astırdı.

Yeni başkanın ilk icraatı tabelayı değiştirmek oldu

Yeni başkanın ilk icraatı tabelayı değiştirmek oldu

PARTNER133 kiloya çıkmıştı, çikolatayı bırakınca hayatı değişti133 kiloya çıkmıştı, çikolatayı bırakınca hayatı değişti
’24 Ocak 2019 saat:14.26.33 saniye benim hayatımın sona erdiği gün’’24 Ocak 2019 saat:14.26.33 saniye benim hayatımın sona erdiği gün’
100'den fazla can gitmişti! İşte 'savaşın en büyük mağdurları' 100'den fazla can gitmişti! İşte 'savaşın en büyük mağdurları'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

2 ay önce evlenmişlerdi! Müjdeli haber geldi

2 ay önce evlenmişlerdi! Müjdeli haber geldi

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erkek arkadaşıyla bir olup 100 bin lira çalmış!

Erkek arkadaşıyla bir olup 100 bin lira çalmış!

100'den fazla can gitmişti! Kimyasal silah kurbanlarını unutmadılar

100'den fazla can gitmişti! İşte 'savaşın en büyük mağdurları'

Sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili son dakika haber! (Öğretmen ataması 2019 son güncel gelişmeler)

Milyonlarca öğretmen adayının beklediği haber!

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Sona yaklaşıldı! Bu yıl hizmete başlayacak

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.