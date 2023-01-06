HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yeni Camii yeniden ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yeni Camii yeniden ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

06.01.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da restorasyonu tamamlanan Yeni Camii'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni Camii yeniden ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yeni Camii'nin yeniden ibadete açılması için düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

"Hamd olsun uzun bir süredir restorasyonu devam eden camimizi yenilemiş oluyoruz. Camide namazımızı eda ederken şöyle kubbeyi seyrettiğimde adeta yeni bir Yeni Camii'nin yapılmış olduğunu görüyorum.

fdgdg

İmam Hatip'teyken bir Kadir gecesi bir vaaz vermiştim burada. Nerelerden nerelere geldik. Böyle bir hatırası da var buranın.

Emeği geçen tüm mimarlarımıza, sanatkarlarımıza şahsım ve milletim adına kendilerine teşekkür ediyorum."

adada

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuşadası Körfezi'nde depremKuşadası Körfezi'nde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması: Belki tarihini biraz öne çekeceğizCumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması: Belki tarihini biraz öne çekeceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "İBB'ye kayyum" açıklaması!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "İBB'ye kayyum" açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan yeni camii

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Baba ve oğlu kuyuya düştü! 10 saat sonra acı haber

Baba ve oğlu kuyuya düştü! 10 saat sonra acı haber

Cep telefonu alacaklar dikkat! BDDK duyurdu, kredi ve taksit sınırı artırıldı

Cep telefonu alacaklar dikkat! BDDK duyurdu, kredi ve taksit sınırı artırıldı

"Uzlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: "Vakti geldi! Ortak aday..."

"Uzlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: "Vakti geldi! Ortak aday..."

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

Gelin erkek çıktı, ortalık karıştı! 'Seviyorum kime ne'

Gelin erkek çıktı, ortalık karıştı! 'Seviyorum kime ne'

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.