Yeni Camii yeniden ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yeni Camii'nin yeniden ibadete açılması için düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

"Hamd olsun uzun bir süredir restorasyonu devam eden camimizi yenilemiş oluyoruz. Camide namazımızı eda ederken şöyle kubbeyi seyrettiğimde adeta yeni bir Yeni Camii'nin yapılmış olduğunu görüyorum.

İmam Hatip'teyken bir Kadir gecesi bir vaaz vermiştim burada. Nerelerden nerelere geldik. Böyle bir hatırası da var buranın.

Emeği geçen tüm mimarlarımıza, sanatkarlarımıza şahsım ve milletim adına kendilerine teşekkür ediyorum."





