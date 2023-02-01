Yeni doğan bebeğini poşete koyup 4. kattan aşağı atmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı: Hamile olduğumu bilmiyordum

Bahçelievler'de doğum yaptıktan sonra bebeği camdan atan S. B.'nin (22) ilk ifadesi ortaya çıktı. Zanlının, "Hamile olduğumu bilmiyordum. Doğum yaptım bebek ölü doğunca korkup poşete koyarak aşağı bıraktım" dediği öğrenildi.

GÖRENLERİN KANINI DONDURDU

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi Talatpaşa Caddesi'ndeki binada meydana geldi. Binanın camından bahçeye atılan bir poşetin içinde bebek olduğunu fark edenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, yeni doğan bebeği camdan bahçeye atan kişinin, Türkmenistan uyruklu S. B. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan ancak doğum yaptığı için hastaneye kaldırılan B.nin olayın yaşandığı evde temizlikçi olarak çalıştığı, doğum yaptıktan sonra bebeği bir poşete koyarak aşağı attığı tespit edildi.

"BEN ÖLDÜRMEDİM"

Hastanede tedavisi tamamlaman B., ifadesi için emniyete götürüldü. Zanlının ilk verdiği ifadesinde, "Hamile olduğumu bilmiyordum. Birden ağrılarım başladı. Sonra doğum yaptım. Bebek ölü doğdu ben de korktum bebeği poşete koyup aşağı bıraktım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben öldürmedim" dediği öğrenildi. Yabancı uyruklu kadın emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. (DHA)