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  4. Yeni doğmuş bebek çöplerin arasından çıktı! Yakalanan cani kadının yaptıkları kan dondurdu

Yeni doğmuş bebek çöplerin arasından çıktı! Yakalanan cani kadının yaptıkları kan dondurdu

10.02.2024 13:25 | Son Güncelleme:
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Sarıyer'de 25 Ocak'ta bir vatandaş çöp atacağı sırada korkunç bir görüntüyle karşılaştı: Yerdeki çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bir bebek vardı. Polis ekipleri harekete geçti, K.Y. adlı kadın yakalandı.

Yeni doğmuş bebek çöplerin arasından çıktı! Yakalanan cani kadının yaptıkları kan dondurdu

Yeni doğurduğu bebeğini çöp poşetlerinin arasına bırakan kadının kimliği belirlendi! Gözaltına alınan K. Y. bugün sabah saatlerinde Adliyeye sevk edildi.

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ÇÖPÜNÜ BIRAKACAKKEN BEBEK GÖRDÜ

Olay, Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde 25 Ocak’ta saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş çöpünü bırakacağı sırada, yerdeki çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bir bebek gördü.

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BEBEK TEDAVİYE ALINDI

Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından bebek, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çöp poşetlerinin konulduğu alanda inceleme yapan polis, bebeği bırakan şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan çalışma sonrası bebeği çöp poşetlerinin yanına bırakan kişinin K. Y. olduğu tespit edildi. K. Y. yakalanarak gözaltına alındı.

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Bebeği çöpe bırakan K. Y.’nin boşandığı eşinden hamile kaldığı ve bebeği de doğunca çöpe bıraktığı belirlendi. K. Y. sabah saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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