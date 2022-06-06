Yeni doğum yapan eşini döverek öldürmüştü! Akılalmaz savunma... Mahkeme başkanı uyardı

Her detayı kan donduran olay, 13 Ekim 2021 tarihinde Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahalesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mahmut Muhammet Özyer, 15 gün önce doğum yapan eşi Fatime Gül Özyer’i döverek hastanelik etti. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan kadın, doktorların müdahalesine rağmen 20 Ekim 2021 tarihinde beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Olaydan sonra tutuklanan ve hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılan Mahmut Muhammet, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Kilis Ağız Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Muhammet'in yanı sıra Fatime Gül Özyer'in babası Ahmet Çetin, annesi Kezban Çetin, ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları ve tanıklar katıldı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER NEDENİYLE UYARILDI

Mahmut Muhammet hakim karşısındaki ifadesinde eşine sadece tokat attığını ve kafasını duvara vurmadığını söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, ifadelerindeki çelişkiler nedeniyle sanığı uyardı. Mahkeme başkanı sanığın daha önceki ifadelerinde eşi Fatime Gül Özyer’i tekme tokat dövdüğünü ve kafasına vurduğunu söylediğini hatırlattı. Uyarının üzerine sanık o sırada eşinin kendisine saldırdığını ve tokat attıktan sonra kafasının duvara çarptığını anlattı.

DURUŞMA TEMMUZ AYINA ERTELENDİ

Ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, sanığın ifadesinde çelişkiler olduğunu ve eşi Fatime Gül Özyer’i darbederek öldürdüğünü söyledi. Demircioğlu, mahkemeden sanık için en ağır cezanın verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı temmuz ayına erteledi.

"EVDE BU İŞLERİ YAPARKEN KABADAYI, BURAYA GELİNCE..."

Mağdur ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, mahkeme çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı. Demircioğlu, sanığın ifadelerinde büyük çelişkiler olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi:

"Bir kadının kafasını duvarlara vura vura saatlerce işkence yaparak eziyet çektirerek öldüren bir sanığın savunmalarını dinledik. Evde bu işleri yaparken kabadayı, erkek, buraya gelince her şeyi inkar eden kendini masum göstermeye çalışan tam tersine mağduru suçlayan, bir profil ile karşı karşıyayız. Sürekli ifadelerinde çelişkiler olan, 5 kere şu zamana kadar ifade vermiş kişi, 5 ayrı yalan söyler mi? Bunu dinledik. Maktulün ailesini suçlayan, maktulü suçlayan biri. 15 gün önce doğum yapmış bir kadının, iri yapılı bir adama saldırmasının, onu dövmesinin mümkün olamayacağını burada gördük. Yalan söyleyen, asla pişman olmayan, özür dilemeyen, suçu başkalarının üzerine yıkmaya çalışan bir sanıkla karşı karşıyayız. Biz sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını talep ettik."

FATİME'NİN BABASI MAHKEMEDEN EN AĞIR CEZA'NIN VERİLMESİNİ İSTEDİ

Fatime Gül Özyer’in babası Ahmet Çetin, "Türk adaletine güveniyorum. Yargı sonunda ağırlaştırılmış müebbet cezası verecektir. Tam kalbimle gönlümle inanıyorum. Yargıdan başka güvencemiz yoktur. Suçlular cezasız kalmayacak. Yargı en ağır cezayı verecektir" ifadelerini kullandı. Anne Keziban Çetin ise "Adaletin kızımın hakkını savunacağına inanıyorum mahkemenin en ağır cezayı vermesini istiyorum” diye konuştu. (DHA)

