Yeni eviniz için en iyi yoğuşmalı kombi önerileri

Soğuk kış aylarında sıcacık evinizde vakit geçirmenin keyfine diyecek yok, değil mi? Bu konfora ulaşmak, yoğuşmalı kombilerle oldukça kolay. "Yoğuşmalı kombi nedir?" derseniz kısaca açıklayalım. Yoğuşmalı kombiler atık gaz sisteminin önüne eklenen ısı esanjörü sayesinde gazdaki su buharını ayrıştırıp enerjiye dönüştürür ve yeniden kullanmaya imkân verir. Bu da enerji tasarrufu ve daha verimli ısınma sağlar. Siz de soğuk kış aylarında evinizin sıcacık olmasını istiyor ancak en iyi yoğuşmalı kombi hangi markayı satın alacağınıza karar veremiyorsanız yazımızı inceleyebilir, en uygun yoğuşmalı kombi fiyatlarını karşılaştırabilir ve beğendiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, hazırsanız başlıyoruz!

1. Yeni eviniz için yoğuşmalı kombi arıyorsanız bu kombi hem kaliteli hem avantajlı

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Evlerdeki ısınma problemi, birçok kişinin ortak derdi. Bu yüzden ne kadar kombiyi açsanız da soğuk hava nedeniyle ısı kaybını önlemek zor olabilir. Viessmann Vitodens 100-W 26 KW ERP, saatte 22.000 kcal ısınma gücü sayesinde tüm bu derdinize çözüm sunar. Paslanmaz çelik plakalı eşanjör ve konfor fonksiyonu olduğu için hızlı sıcak su akışı sunar. Matrix-silindirik brülör özelliği ise zararlı madde emisyonunu minimum seviyeye indirir. Sıcak su çıkışındaki sıcaklık sensörünün yanı sıra elektronik çıkış sıcaklığı kontrolünün de olması, yüksek kapasite ve sabit sıcaklıkta su alımı sağlar.

2. A enerji sınıfı enerji tüketiminin keyfini çıkarın

Fonksiyonel ve avantajlı bir ürün arıyorsanız ECA Proteus Premix 24 KW Tam Yoğuşmalı Kombi'yi tercih edebilirsiniz. "Yoğuşmalı kombi nasıl çalışır?" derseniz cihazı akıllı oda termostatı veya Android uygulamaları ile kolayca kontrol edebilirsiniz. Cihazın otomatik by-pass sistemi, tesisatı ve kombiyi koruma altına alır. Plakalı eşanjör sayesinde konforlu sıcak su elde eder. Feed forward ve türbin sistemiyle sabit sıcaklıkta su alma imkânı tanır. Otomatik purjörlü 3 devirli sirkülasyon pompası ise çok daha az enerji tüketimi ve her mekâna uygunluk avantajı sağlar. ErP verimlilik sınıfına dâhil olan ürün sayesinde sıcak evinizin keyfini çıkarın.

3. Çok tercih edilen model için evinizde yer açın

Kombi seçerken kullanıcıların yorumları ve buna bağlı tercihleri önem taşır. Eğer yeni bir kombiye ihtiyaç duyuyorsanız benzerlerine göre kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen ürünlerden biri olan ECA Citius Premix 24/24 Kw, aradığınız ürün olabilir. ErP A verimlilik sınıfına dâhil olan ürün, otomatik by-pass sistemiyle hem kombiyi hem tesisatı korur. Plakalı eşanjör fonksiyonu ise ihtiyacınız olan her an konforlu sıcak su elde etmenizi sağlar. Pump over-run özelliği sayesinde tesisattaki ısıl yığılmaları engeller. Hatta dilerseniz ürünü güneş enerjisi sitemi ile de kullanabilirsiniz. Daha ne olsun, değil mi?

4. Sadece alırken değil kullanırken de kazanın

Elektronik ürünleri seçerken tüm fonksiyonel özelliklerinin yanında kolay ve sessiz olması da önem taşır. Alarko Super Fit SUF 28 Premiks Tam Yoğuşmalı Hermetik Kombi, sadece alırken değil aynı zamanda kullanırken de kazandırır. Kompakt boyutu ve hafif yapısı sayesinde kolay monte edilir. Sadece 82 watt enerji tüketimi yaparak daha az enerjiyle daha yüksek verim almayı sağlar. Otomatik hava atma programının olması, tam emniyet sağlar. Kolayca güneş enerjisi sistemine bağlanabilen bu teknoloji harikası, su ısıtmada güneşten faydalanmanıza da olanak tanır. Pompa ve 3 yollu vana sıkışma önleme emniyetleri sayesinde güvenle kullanılır.

5. İhtiyacınız olan tüm fonksiyonlar bu kombide

Eca Calora Premix 24 KW HM ERP, birçok fonksiyonuyla size eşsiz kullanım imkânı sunar. Kalitesiyle fark yaratan en iyi yoğuşmalı kombi yorumlarında öne çıkan özellik, ürünün sessiz çalışması. 49 dB sesiyle kombinin çalıştığını bile unutabilirsiniz. Doğalgaz ve LPG'yle kullanılabilen kombi, soğuk havalarda donmaya karşı koruma fonksiyonuna sahip. Homojen yanma sağlayan brülör tasarımı, verimli ısıtma sunar. Feed forward ve türbin sistemleriyle donatıldığı için sabit sıcaklıkta su alma imkânı tanır. Otomatik by-pass sistemi ise kombiyi ve tesisatı istenmeyen durumlara karşı korur. Eco ve konfor özellikleriyle ısıyı istediğiniz seviyede ayarlayabilirsiniz.

6. Maksimum verim arayanlara

Yeni evinize kombi alacaksanız ya da kombinizi değiştirmek istiyorsanız ve "En iyi yoğuşmalı kombi markası hangisi?" diye merak ediyor olabilirsiniz. Öyleyse Baymak Lambert LPY 45 FI, aradığınız ürün olabilir. Saatte 38.700 kcal ısıtma gücü ile karşınıza çıkan kombi, maksimum ısı seviyesi ve su çıkışı yaparak tüm ihtiyaçlarınıza cevap verir. 3 eşanjörlü olduğu için kolayca sıcak su elde eder. 2 adet NTC sensörüyle sıcaklık kontrolü yapabilirsiniz. Arıza teşhis sistemi, tam kontrol sağlar. Yeni nesil pompası sayesinde maksimum verim elde ederken enerji tasarrufu da yapabilirsiniz.

7. Çevre dostu ürünleri tercih edenlere

Kombi seçerken çevre dostu olup olmadığını merak ediyorsanız bu ürün tam size göre! Demirdöküm Nitromix 24 Kw Tam Yoğuşmalı Kombi, birçok fonksiyonel özelliğinin yanında düşük emisyon değerlerine sahip olduğu için çevreyi korur. ErP A sınıfı ısıtma verimliliği sayesinde daha az doğalgaz tüketir. Yüksek verimli pompası ise daha az elektrik harcar. Kombi, fan hızını sıcaklık ihtiyacına göre otomatik olarak ayarlar. Bu sayede sessiz kullanım ve maksimum verim sunar. Akıllı ısıtma sistemi ve hızlı sıcak su konforu ile tüm ihtiyaçlarınıza cevap verir. LCD ekranı ve fonksiyonel düğmeleri sayesinde kolay kullanılır.

8. Güvenli kullanım konforunu deneyimleyin

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Alarko Super Fit Suf 35 Premiks Tam Yoğuşmalı Hermetik Kombi, düşük enerji tüketimi ve yüksek performansı sayesinde hem evinizi sıcacık tutar hem bütçenizi yormaz. Ürün, kompakt boyutlu olduğu için evinizde fazla yer kaplamaz. Paslanmaz çelik materyalle üretilen eşanjörü ile maksimum verim elde edebilirsiniz. Kombi, ısıtma ve kullanım suyu için tam modülasyon sağlar. 3 yollu vana sıkışma önleme emniyetleri ve otomatik hava atma programı sayesinde güvenli kullanım imkânı verir. Donma koruması ise soğuk kış günlerinde kombiyi korur.

9. Hem kullanışlı hem estetik

Farklı kapasite seçeneklerine sahip Demirdöküm Atron Condence 24 Kw Yoğuşmalı Kombi, evinizi ısıtmada en uygun çözümü sunan cihazlardan biri. B sınıfı ısıtma verimi ve A sınıfı kullanım suyu verimi sayesinde hem tasarruf sağlar hem evinizi sıcacık yapar. Düşük emisyona sahip olduğu için çevre dostu ürünler arasında yer alır. Akıllı ısıtma ve kademeli fan sistemi ile ortam ihtiyacına uygun şekilde çalışır. Fonksiyonel tuşları ve LCD ekranıyla kolay kullanılır. Siz de hem evinize yakışacak hem tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir ürün arayışındaysanız Demirdöküm kalitesini evinize taşıyabilirsiniz!

10. Yeni eviniz için en iyisi

Buderos Logamax Plus GB062-24 Kw Tam Yoğuşmalı Kombi, bir kombiden beklediğiniz neredeyse tüm özelliklere cevap verebilir. Alüminyum, silisyum ve magnezyum ile elde edilen özel alaşımı sayesinde hem yakıt hem enerji tasarrufu yapmanıza yardım eder. 30 kW'a varan su kapasitesi ise maksimum sıcak su konforu elde etmenizi sağlar. EMS arayüzüne sahip olduğu için yenilikçi sistemlerle rahatlıkla kullanılabilir. Arkadan aydınlatma özellikli LCD ekranı, cihazı rahatça kontrol etmenize olanak tanır. Yüksek kalite ve performans elde etmek için ürüne mutlaka şans tanıyın!

11. ErP A enerji sınıfı ile elektrik tasarrufu yapın

Airfel Digifel Premix 24 Kw Tam Yoğuşmalı Kombi, A enerji sınıfı ile bütçenizi yormaz. Yeni nesil paslanmaz çelik ısı eşanjörü ile uzun süre rahatça kullanmanıza imkân tanır. Düşük emisyon değerlerine sahip olduğu için çevre dostu kombi modelleri arasında bulunur. Cold burner özelliği sayesinde daha yüksek enerji performansı sunar. Arıza teşhis ve emniyet sistemleriyle hem kombi hem tesisat zarar görmez. Dilerseniz kombiyi dış hava sensörü ya da oda termostatı ile entegre şekilde çalıştırabilirsiniz. Tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek kombiyi severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok.

12. Kaliteden ödün vermek istemeyenlere

Bosch Condens 2200i W 24/25 Kw Tam Yoğuşmalı Kombi, anlık ısı ihtiyacınız doğrultusunda maksimum gücünü %20 ila %100 arasında değiştirir. Böylece tam kapasiteye ihtiyacınızın olmadığı anlarda da yüksek performans sergiler. ErP enerji verimliliğiyle %94 oranında tasarruf etmenizi sağlar. Düşük ses seviyesine sahip olduğu için gürültü kirliliğine neden olmaz. Yuvarlak hatlı tasarımı, kompakt boyutuyla evinizde fazla yer kaplamaz ve alan tasarrufu sağlar. 7 tuşlu LCD ekranı sayesinde kolay kullanılır. Dilerseniz cihazı otomatik karta takılan dış hava sensörü ile kullanabilirsiniz.

13. Maksimum yakıt tasarrufu için

Vaillant Vuw Pure 286/7-2 Tam Yoğuşmalı Kombi, sahip olduğu yüksek teknoloji sayesinden %108'e varan oranda yakıt tasarruflu ile karşınızda! Paslanmaz çelik eşanjör ile uzun ömürlü kullanım sunan ürün, 2 farklı kapasite seçeneğine sahip. Aqua sensör teknolojisi ile düşük su basıncında bile konforlu sıcak su imkânı sunar. Donmaya karşı koruma emniyeti olduğu için çok soğuk havalarda bile güvenle kullanabilirsiniz. LCD ekranı üzerinden cihazı kolayca kontrol edebilirsiniz. Yıllarca kullanabileceğiniz kaliteli ve yüksek performans sergileyen ürünle kendinizi şımartmaya ne dersiniz?