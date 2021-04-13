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Yeni evrimsel öğrenme sistemi ortaya atıldı

13.04.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fizikçiler tarafından ortaya atılan fikirleri altüst edecek Microsoft evren teorisi açıklandı. Peki bu evren teorisi tam olarak neye dayanıyor?

Yeni evrimsel öğrenme sistemi ortaya atıldı

Microsoft evren teorisi ismi alsa bile aslında şirketin bununla bir alakası yok. Microsoft çalışanları tarafından ortaya atılan bir fikir böyle alınmasını sağladı. Birçok kişi evrenin simülasyon olduğu ile ilgili teoriyi doğru kabul ediyor. İşin aslına bakacak olursanız fizikçiler bile konuyla ilgili olumlu değerlendirmeler yapıyor.

EVREN 'KENDİ KENDİNE ÖĞRENEN' BİR BİLGİSAYAR

Eski Microsoft çalışanları bunu çok daha ileri bir aşamaya taşıdı. Onlara göre evren kocaman öğrenen bir bilgisayar içerisinde yer alıyor. Buna otodidaktik evren ismi verildi. Yaklaşık olarak 80 sayfa süren makale gerçekten de evren ile ilgili son derece ilginç tespitler yapıyordu.

Oluşturulan bu teoride evrenin yasaları aslında öğrenme işlemleri biçiminde çalışan algoritmalar olarak değerlendirildi. Basit otodidaktik sistemlerde derin öğrenme mimarileri olduğu ifade edildi. Tıpkı dünyadaki yapay zekada olduğu gibi evren sürekli bir şekilde öğrenme aşamasında.

İnsanların yaşamış olduğu evrim bununla son derece bağlantılı görülüyor. Yani evrende yaşanan tüm evrimler aynı zamanda insanın evrimi ile doğru orantılı. Ayrıca evrenin bir geçmişinin olması onu sabit diske sahip bilgisayar haline getiriyor. Evrendeki her bir program aynı zamanda farklı bir gezegen anlamına geliyor.

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Evrenin sadece çok küçük bir bölümünü görebilen bilim insanları konuyla alakalı yaptığı araştırmalarda sadece bazı küçük parçalara ulaşabiliyor. Bu tür teoriler evrenin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.

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Microsoft
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