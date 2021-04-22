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Yeni Honda HR-V e: HEV için tarih belli oldu

22.04.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honda 2021 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefliyor. Bu hedefte önemli bir adımı temsil eden Honda'nın ilk hibrit SUV modeli yeni HR-V e: HEV ise çok yakında satışa sunulmaya hazırlanıyor. İşte yeni Honda HR-V e: HEV'in satışa sunulacağı tarih.

Yeni Honda HR-V e: HEV için tarih belli oldu

Honda'nın iki gelişmiş motora sahip, hibrit güç-aktarma sistemi e:HEV ile donatılan yeni nesil HR-V, premium SUV tasarım detayları, kompakt boyutları ve geniş iç mekanıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Böylece ilk kez Honda'nın bir SUV modeli e: HEV (hibrit elektrikli araç) serisinde yerini alıyor.

YENİ HONDA HR-V e: HEV NELER SUNUYOR?

Yeni HR-V e: HEV, 10 milimetre artan iz genişliği ve 20 milimetre alçalan tavan yüksekliği sunuyor. Yeni HR-V'de, görüş açılarında yapılan iyileştirmeler sayesinde önceki nesille kıyaslandığında 10 milimetre daha yüksek sürüş pozisyonu bulunuyor.

HR-V'nin kabin içinde kablosuz şarj pedi ile birlikte önde ve arkada USB şarj soketlerine sahip küçük cepler de bulunuyor. Ses sistemi, harici hoparlör ve dokunmatik kabin ışıkları gibi detaylar da yine kabin içinde karşımıza çıkıyor.

Honda'nın e:HEV hibrit sistemi ise 1,5 litrelik i-VTEC benzinli motoru iki adet kompakt boyutlu ve güçlü elektromotor ile desteklerken, benzinli motor 131 PS (96 kW) güç ve 4 bin 500 devir/dakikada (d/d) 253 Nm tork üretiyor. HR-V e:HEV, 3 farklı sürüş moduna da sahip. Son olarak yeni HR-V'nin ilk kez Honda Sensing donanımına sahip olacağını da ekleyelim.

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İŞTE SATIŞA SUNULACAĞI TARİH

Yeni HR-V e: HEV için satış tarihi belli olmuş durumda. Buna göre yeni HR-V e: HEV, 2021 yılı sonunda Avrupa'da satışa sunulacak.

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