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Yeni iPad ve iPad mini Türkiye'de satışta! İşte fiyatlar

28.09.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın yeni tablet modelleri iPad ve iPad mini Türkiye'de satışa sunuldu. Peki yeni iPad ve iPad mini'nin fiyatı ne kadar? İşte Apple'ın Türkiye için belirlediği yeni iPad fiyatları.

Yeni iPad ve iPad mini Türkiye'de satışta! İşte fiyatlar

yeni iPad ve iPad mini, iPhone 13 ailesini tanıttığı 14 Eylül etkinliğinde görücüye çıkmıştı. Özellikle yeniden tasarlanan iPad mini dikkatleri üzerine çekmişti. iPad Air ve iPad Pro gibi daha dar çerçeveli bir tasarıma kavuşan iPad mini ile birlikte yeni iPad modeli için Türkiye macerası resmen başladı.

YENİ iPAD'LER TÜRKİYE'DE

Apple'ın yeni tablet modelleri Türkiye'de satışa çıktı. Yeni iPad ve iPad mini'nin fiyatları ise modele göre değişkenlik gösteriyor. Yeni iPad'in fiyatı 3.899 TL'den başlıyor ve 7.099 TL'ye kadar yükseliyor. Yeni iPad mini'nin fiyatı ise 5.799 TL'den başlıyor. Modellerin tüm fiyatları ise şöyle:

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YENİ iPAD'İN TÜRKİYE FİYATLARI

64 GB depolama alanı + Wi-Fi destekli yeni iPad: 3.899 TL
64 GB depolama alanı + Wi-Fi + SIM destekli yeni iPad: 5.599 TL
256 GB depolama alanı + Wi-Fi destekli yeni iPad: 5.599 TL
256 GB depolama alanı + Wi-Fi + SIM destekli yeni iPad: 7.099 TL

Yeni iPad

YENİ iPAD MINI'NİN TÜRKİYE FİYATLARI

64 GB depolama alanı + Wi-Fi destekli yeni iPad mini: 5.799 TL
64 GB depolama alanı + Wi-Fi + SIM destekli yeni iPad mini: 7.499 TL
256 GB depolama alanı + Wi-Fi destekli yeni iPad mini: 7.499 TL
256 GB depolama alanı + Wi-Fi + SIM destekli yeni iPad mini : 9.199 TL

İŞTE YENİ iPAD'İN ÖZELLİKLERİ

Yeni iPad'in dikkat çeken özellikleri arasında A13 Bionic çipi, True Tone teknolojisine sahip 10.2 inçlik Retina ekran ve Ana Sahne özellikli 12 MP ultra geniş açılı ön kamera bulunuyor.

YENİ iPAD MINI'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeni iPad mini'nin tasarımı daha önce de söylediğimiz gibi dikkat çeken bir nokta olarak karşımıza çıkıyor.

iPad mini özellikleri ve fiyatı

Tam ekran tasarımına geçen yeni iPad mini, iPhone 13 modellerinde yer alan A15 Bionic çipinden güç alıyor.

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8.3 inç Liquid Retina Ekran sunan yeni tablet, Ana Sahne özellikli 12 MP ultra geniş açılı ön kamera ve Apple Pencil desteği sunuyor.

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Apple Türkiye
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