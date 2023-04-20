HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Yeni kimlikte aile sıra no öğrenme işlemi nasıl yapılır? Aile sıra no nedir, nerede yazar?

Yeni kimlikte aile sıra no öğrenme işlemi nasıl yapılır? Aile sıra no nedir, nerede yazar?

05.04.2023 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de 2017 yılından bu yana eski tip kimlikler yeni tip çipli kimlik kartları ile değiştirilmektedir. Yeni tip kimlik kartlarında yer alan çip nedeni ile kimlik sahibine ait tüm bilgilere ulaşılabilmektedir. Bu nedenle eski nüfus cüzdanlarında yer alan bazı bilgiler yeni tip kimlik kartlarında yazılı değildir. Yeni tip kimlik kartlarına geçmek için son tarih resmi açıklamalar doğrultusunda 31 Aralık 2023 olarak belirtilmiştir.

Yeni kimlikte aile sıra no öğrenme işlemi nasıl yapılır? Aile sıra no nedir, nerede yazar?

Yeni tip kimlik kartlarına geçmeyen vatandaşları için resmi bir açıklama yapılarak son tarih bilgisi verilmiştir. Bu açıklamaya göre yeni kimlik kartlarına geçmek için son tarih 31 Aralık 2023 tarihidir. Bu tarihe kadar kimlik değiştirmek için başvuru yapmamış ya da kimlik yenileme işlemi yapmamış olan kişilere ceza uygulanacağı bildirilmiştir. Üzerinde çip bulunan ve tüm bilgilerin bu çipte depolandığı yeni tip kimlik kartlarında eski tip kimliklerde yazan bazı bilgilere güvenlik nedeni ile yer verilmemiştir.

Aile sıra no nedir?

Aile sıra no, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen ve eski tip nüfus cüzdanlarında yazılı olan bir sıra numarasıdır. Aileye yeni katılmış olan kişilerin sıraya koyulabilmesi ve takip edilebilmesi amacı ile verilir. Bu bilgi baba tarafı üzerinden kayda alınır. Üst soy olarak devam etmekte olan aile sıra no bilgisi genel olarak erkek vatandaşlar üzerinden yürütülmektedir. Ailedeki herkesin bir aile sıra numarası ve bir sırası vardır. Kadın evlilik yaptığı zaman aile sıra numarasında değişiklik olur.

Cilt no nedir? Cilt no nedir?

Aile sıra no nerede yazar?

Vatandaşlar aile sıra no sorgulama için e-Devlet uygulaması ya da bu uygulamaya ait resmî internet sitesi kullanılabilmektedir. e-Devlet üzerinden aile sıra numarası sorgulanması birkaç adımda yapılır:

  • Kişisel kimlik bilgisi ve e-Devlet şifresi ile uygulamaya ya da e-Devlet sitesine giriş yapılır
  • Açılan sayfadaki arama butonuna “Kimlik Bilgilerim” yazılır
  • Kimlik bilgilerim isimli sayfada aile sıra no dahil olmak üzere tüm kimlik bilgileri görülür.

Eski tip nüfus cüzdanlarında aile sıra no, seri no, cilt no gibi birçok bilgi yazılıdır. Ancak yeni kimliklerde aile sıra no öğrenme için kimlik kartının üzerinde yer alan çip okutulmaktadır. Her vatandaşa ait bir aile sıra numarası vardır ancak bu bilgi artık yeni tip kimliklerde yazılı değildir. Bu durumun amacı vatandaşın güvenliğini sağlamaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Görüntüler yayımlandı! Babala TV'deki kavga anları...Görüntüler yayımlandı! Babala TV'deki kavga anları...
Üsküdar Meydan'daki 'kaçak kafe' yıkımında korkutan görüntü! Üsküdar Meydan'daki 'kaçak kafe' yıkımında korkutan görüntü!
Anahtar Kelimeler:
yeni kimlik

En Çok Okunan Haberler

Kapalıçarşı, banka, ekran üçgeni! Altın fiyatları için İslam Memiş’ten uyarı

Kapalıçarşı, banka, ekran üçgeni! Altın fiyatları için İslam Memiş’ten uyarı

Ekrem İmamoğlu’nun konuştuğu o anlar Dilek İmamoğlu'nu korkuttu!

Ekrem İmamoğlu’nun konuştuğu o anlar Dilek İmamoğlu'nu korkuttu!

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

Maç sonu isyan: 'VAR bunu nasıl göremez!'

Maç sonu isyan: 'VAR bunu nasıl göremez!'

ORC’den Erzincan anketi! Mustafa Sarıgül vekil olabilecek mi? Sürpriz sonuçlar var…

ORC’den Erzincan anketi! Mustafa Sarıgül vekil olabilecek mi? Sürpriz sonuçlar var…

İlginizi Çekebilir

Kontakt lensler kabusu oldu! Gözüne et yiyen bakteri bulaştı

Kontakt lensler kabusu oldu! Gözüne et yiyen bakteri bulaştı

Dünyaca ünlü isim evinde ölü bulundu

Dünyaca ünlü isim evinde ölü bulundu

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Banka kredisi borcunu ödemek için bebeğini sattı

Banka kredisi borcunu ödemek için bebeğini sattı

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.