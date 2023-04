Yeni kimlikte aile sıra no öğrenme işlemi nasıl yapılır? Aile sıra no nedir, nerede yazar?

Yeni tip kimlik kartlarına geçmeyen vatandaşları için resmi bir açıklama yapılarak son tarih bilgisi verilmiştir. Bu açıklamaya göre yeni kimlik kartlarına geçmek için son tarih 31 Aralık 2023 tarihidir. Bu tarihe kadar kimlik değiştirmek için başvuru yapmamış ya da kimlik yenileme işlemi yapmamış olan kişilere ceza uygulanacağı bildirilmiştir. Üzerinde çip bulunan ve tüm bilgilerin bu çipte depolandığı yeni tip kimlik kartlarında eski tip kimliklerde yazan bazı bilgilere güvenlik nedeni ile yer verilmemiştir.

Aile sıra no nedir?

Aile sıra no, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen ve eski tip nüfus cüzdanlarında yazılı olan bir sıra numarasıdır. Aileye yeni katılmış olan kişilerin sıraya koyulabilmesi ve takip edilebilmesi amacı ile verilir. Bu bilgi baba tarafı üzerinden kayda alınır. Üst soy olarak devam etmekte olan aile sıra no bilgisi genel olarak erkek vatandaşlar üzerinden yürütülmektedir. Ailedeki herkesin bir aile sıra numarası ve bir sırası vardır. Kadın evlilik yaptığı zaman aile sıra numarasında değişiklik olur.

Aile sıra no nerede yazar?

Vatandaşlar aile sıra no sorgulama için e-Devlet uygulaması ya da bu uygulamaya ait resmî internet sitesi kullanılabilmektedir. e-Devlet üzerinden aile sıra numarası sorgulanması birkaç adımda yapılır:

Kişisel kimlik bilgisi ve e-Devlet şifresi ile uygulamaya ya da e-Devlet sitesine giriş yapılır

Açılan sayfadaki arama butonuna “Kimlik Bilgilerim” yazılır

Kimlik bilgilerim isimli sayfada aile sıra no dahil olmak üzere tüm kimlik bilgileri görülür.

Eski tip nüfus cüzdanlarında aile sıra no, seri no, cilt no gibi birçok bilgi yazılıdır. Ancak yeni kimliklerde aile sıra no öğrenme için kimlik kartının üzerinde yer alan çip okutulmaktadır. Her vatandaşa ait bir aile sıra numarası vardır ancak bu bilgi artık yeni tip kimliklerde yazılı değildir. Bu durumun amacı vatandaşın güvenliğini sağlamaktır.