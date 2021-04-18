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  4. Yeni Koronavirüs risk haritası açıklandı! | İstanbul ve Çanakkale vaka sayısında kırmızı alarmda!

Yeni Koronavirüs risk haritası açıklandı! | İstanbul ve Çanakkale vaka sayısında kırmızı alarmda!

18.04.2021 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki haftada bir Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlar ile paylaşılan 100 bindeki vaka sayıları 18 Nisan itibariyle paylaşıldı. Buna göre 10 – 16 Nisan tarihli vaka haritasında İstanbul 100 binde 920,57 vaka sayısı ile oldukça korkutuyor. Rekor seviyelere tırmanan vaka sayılarında İstanbul ile beraber 100 binde 962,98 vaka sayısı ile Çanakkale de dikkat çekiyor.

Yeni Koronavirüs risk haritası açıklandı! | İstanbul ve Çanakkale vaka sayısında kırmızı alarmda!

Türkiye haritasında genel olarak birçok ilde yükselen vaka sayıları durumun ne kadar kötü olduğunu gözler önüne seriyor. Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanan 10 – 16 Nisan vaka sayıları korkutuyor. Ramazan ayının ilk iki haftası alınan yasakların bu vaka sayılarını düşürme de ne kadar etkili olacağı ise şimdiden tartışılmaya başlandı.

İŞTE YENİ KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım." dedi.

10 - 16 Nisan harita

Tabloya göre; illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.


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