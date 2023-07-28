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Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fatih Karahan hangi görevlerde bulundu?

28.07.2023 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karahan ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 28 Temmuz 2023 Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınıp yeni atamalar gerçekleştirildi. Peki, Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fatih Karahan hangi görevlerde bulundu?

Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fatih Karahan hangi görevlerde bulundu?

Fatih Karahan Merkez Bankası Başkan Yardımcıları atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi nedeniyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Fatih Karahan'ın hayatı ve biyografisi...

FATİH KARAHAN KİMDİR?

Fatih Karahan, 2001 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu.

Fatih Karahan , 2005-2006 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik bölümlerini bitirdi. Karahan, 2010 yılında Pensilvanya Üniversitesi Ekonomi Yüksek Lisansı'ndan, 2012 yılında ise yine Ekonomi bilim dalında doktorasını tamamladı.

YENİ MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCISI FATİH KARAHAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan, 2012 - 2022 yılları arasında New York Merkez Bankası'nda ekonomist görevinde bulunuyordu.

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