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Yeni parti geliyor! Yavuz Ağıralioğlu kolları sıvadı, canlı yayında açıkladı: 'Tayyip Beyi çok iyi izliyorum'

28.09.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti'den sert sözlerle ayrılan eski milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yeni parti için kolları sıvadı. Katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, "Partiyi kurmak kolay ancak milletin kalbine kurmak zordur. Zor olanı yapacağız, milletin umuduna kuracağız partiyi" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından takip ettiğini belirten Ağıralioğlu, "Ben Tayyip beye çok iyi bakıyorum. Yani onu iyi izliyorum" diye konuştu.

Yeni parti geliyor! Yavuz Ağıralioğlu kolları sıvadı, canlı yayında açıkladı: 'Tayyip Beyi çok iyi izliyorum'

14 Mayıs seçimleri öncesinde sert sözlerle İYİ Parti'den ayrılan 27. Dönem Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mart ayında yapılacak yerel seçimleri, mevcut siyasetin son kavgası olarak gördüğünü belirten Ağıralioğlu, yeni bir siyasetin inşaa edileceğini savundu.

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"PARTİYİ MİLLETİN KALBİNE KURACAĞIZ"

"Bir memleket nöbetindeyiz" diyen Ağıralioğlu Haber Global'de yaptığı açıklamada "Partiyi milletin kalbine kuracağız" ifadelerini kullandı.

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Ağıralioğlu'nun dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"Ben yerel seçimden sonra bu istişaresini ettiğim ve başlattığım işi, 'memleketi yönetiyoruz' iradesiyle buluştuğu gün o programı milletin huzuruna çıkartmak için gayret göstereceğim. Partiyi kurmak kolay ancak milletin kalbine kurmak zordur. Zor olanı yapacağız, milletin umuduna kuracağız partiyi.

"BEN TAYYİP BEYİ ÇOK İYİ İZLİYORUM"

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Ben Tayyip beye çok iyi bakıyorum. Yani onu iyi izliyorum. Neyi, nerede hata yaptığımıza bakıyorum. Bu dindarlığın nerede şase yaptığına, milliyetçiliğimizin neyi ihmal ettiğine neyi ıskaladığına, cumhuriyet adına yapmak zorunda olduğumuz halde yapamadıklarımıza, demokrasi adına korumak zorunda olduğumuz halde koruyamadıklarımıza çok iyi bakıyorum."

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seçim Yavuz Ağıralioğlu

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