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  4. Fatih Portakal canlı yayında paylaştı! Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı kulis bilgisi: Buna göre karar verecek

Fatih Portakal canlı yayında paylaştı! Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı kulis bilgisi: Buna göre karar verecek

28.09.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP, yerel seçimler öncesi kurultay hazırlığı yaparken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çapıcı kulis bilgisi paylaşıldı. "Daha önce de hiç aday olmadım. Örgüt aday gösterdi" diyen Kılıçdaroğlu ile ilgili gazeteci Fatih Portakal, CHP'nin kendi içindeki seçime hazırlandığını ifade ederek aldığı bilgiyi paylaştı.

Fatih Portakal canlı yayında paylaştı! Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı kulis bilgisi: Buna göre karar verecek

CHP, 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında yeni genel başkanın seçileceği olağan kurultayını 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirecek. Yerel seçimler öncesinde gerçekleşecek kurultayda Özgür Özel, Ünal Karahasan ve Örsan Öymen genel başkan olmak için yarışacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise adaylık için "Ben aday olmayacağım. Daha önce de hiç aday olmadım. Hiç dilekçe vermedim. Örgüt aday gösterdi. Yapılacak kurultayda da ben aday olmak için başvurmam, dilekçe vermem. Örgüt aday gösterirse aday olurum" demişti.

Fatih Portakal canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili kulis bilgisini paylaştı. Portakal şunları ifade etti:

"EĞİLİM YOKLAMASI YAPIYORMUŞ"

"CHP seçime hazırlanmıyor, kendi içindeki seçime hazırlanıyor. Size bir kulis bilgisi... Konuştuğum bir kişi şunları aktardı; Kılıçdaroğlu 4-5 Kasım'da yapılacak kurultayın öncesinde 'Kurultay delegeleri kendisini mi destekleyecek yoksa karşı taraftan çıkacak bir adayı mı destekleyecek' diye eğilim yoklaması yapıyormuş.

"ARADAKİ FARK BÜYÜKSE..."

Eğer aradaki fark büyükse, oyların çoğunluğunu alıyorsa o zaman delegelerin aday göstermesini kabul edeceğini ama arada açık bir fark yoksa ve önde olsa bile kurultay delegelerinin aday gösterelim teklifi önerisini kabul etmeyeceği söylendi."

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fatih portakal Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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