Yeni parti kuracağı iddia edilen AK Partili Metin Külünk'ten yanıt geldi

Kuruluşundan bu yana AK Parti'de olan eski milletvekili Metin Külünk hakkındaki yeni parti iddiası sosyal medyada ses getirdi. Külünk'ün yakın ekibinden olduğu belirtilen Hüseyin Hacıoğlu'nun yeni parti kurulacağını açıklaması da iddiaya paralel düştü.

"ÇOK YAKINDA YENİ PARTİ"

Hacıoğlu sosyal medyadan "Çok yakında yeni kuracağımız partinin ismini açıklayacağım" paylaşımında bulundu.

Metin Külünk'ün parti kurduğu iddiası da beraberinde gündeme geldi.

METİN KÜLÜNK'TEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabı TRX'ten yapılan açıklamada "TRX’e konuşan Metin Külünk, parti kuracağı iddiasını kesin bir dille yalanladı" dendi.