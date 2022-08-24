Yeni trend! ‘Clean girl’ makyajı nasıl yapılır? Doğru adımlar ile tertemiz bir görüntü

Sürülen ağır fondötenler, eyeliner ve farlar yüzde istenmeyen durumlara yol açabiliyor. Yaz aylarında çok daha fresh görünüm kazanmanızı sağlayan makyajlar tercih ediliyor. Az ama yeterli malzemeler ile yapacağınız makyajla trend olan clean girl makyajına sahip olabilirsiniz. Clean girl makyajı çok daha hafif ve toplu yapılan makyajlara deniliyor. Makyajsız gibi duran bu makyaj bakımlı görünmenizi sağlarken abartılmamış duruyor.

CLEAN GİRL MAKYAJI NASIL YAPILIR?

FONDÖTEN YERİNE KAPATICI KULLANIN

Özellikle sıcak havalarda fondöten sürmek biraz yorucu olabiliyor. Ayrıca yoğun formlardaki fondötenler de gün içinde sıcak havanın etkisi ile bozulabiliyor. Kendinize yaz için ve clean girl makyajı için ince formda bir kapatıcı edinebilirsiniz. Hatta BB ve CC kremlere de göz atabilirsiniz. Kapatıcınızı seçtikten sonra tüm yüzünüze sürmek yerine sivilcelerin üzerine, göz altlarınıza burun kenarlarınıza sürebilirsiniz.

AÇIK RENK FAR KULLANIN

Göz kapaklarınız üzerine daha açık renklerde farlar kullanın. Uçuk pembe, şeftali, krem gibi renkler makyajınızın yok gibi görünmesini sağlarken aynı zamanda ferah bir görüntü için size yardım edecek. Eyeliner kullanmayı tercih etmeyebilir ya da sadece gözünüzün dış kısmına incecik bir kuyruk yapabilirsiniz.

İNCE FIRÇALI MASKARALAR İLE DOĞAL GÖRÜNÜM SAĞLAYIN

Bu makyaj stilinde maskaranın çok belirgin olmasına gerek yok. Bu yüzden ince fırçalı bir maskarayı tek kat olarak kirpiklerinize uygulayabilirsiniz. Yine ferah ve doğal bir görünüm için alt kirpiklerinizi es geçmeyi deneyin.

LİKİT ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN

Öncelikle yüzünüzü biraz şekillendirmek için bir likit bir bronzerı elmacık kemiklerinizin hemen üstüne, saç çizginize ve çene hattınıza uygulayıp iyice dağıtın. Ardından elmacık kemikleri üzerine ve kaşınızın altındaki kemiğe biraz aydınlatıcı uygulayın. Son olarak özellikle yaz makyajının olmazsa olmazı allığı unutmayın. Bu canlı ve enerjik bir görünüm için önemli adımlar arasında. Fakat allığı çok fazla kullanmamaya da özen gösterin.

TRANSPARAN PUDRA İLE MAKYAJINIZI SABİTLEYİN

Tüm gün makyajınızın dağılmaması için bir sabitleyici sprey ile makyajınızı sabitleyin. Eğer cildiniz yağlanmaya müsaitse transparan bir pudrayı T bölgenize uygulayın. Ayrıca pudrayı çantanıza atmayı da unutmayın. Cildiniz yağlandıkça bu bölgelere küçük dokunuşlar yapabilirsiniz.

PARLATICI KULLANARAK MAKYAJINIZI TAMAMLAYIN

Son bir yılın yükselen trendinin parlatıcılar olduğunu söyleyebiliriz. Bu makyajınızı açık pembe renklerde ya da şeffaf renkte bir parlatıcı ile tamamlamayı unutmayın. İşte oldukça doğal ve ferah görünümlü Clean Make up’ınız hazır.



