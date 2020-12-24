Yeni Volkswagen Passat’ın fiyatı güncellendi. Volkswagen Passat’ın fiyatı zamlandı mı? Yeni Volkswagen Passat’ın fiyatı ne kadar?

Volkswagen Passat ülkemizde en çok talep gören arabalardan biridir. Yeni Volkswagen Passat’ın fiyatı güncellendi. İşte güncel VW Passat fiyatları.

YENİ VOLKSWAGEN PASSAT’IN FİYATI GÜNCELLENDİ

Satış rakamları konusunda yukarılara oynayan yeni Volkswagen Passat, geçtiğimiz günlerde fiyatlarını güncelledi. Sıfır otomobil fiyatları aldı başını giderken, yeni Volkswagen Passat’ın fiyatları zamlandı mı? Ocak ayı öncesinde pek çok modelinin fiyatını güncelleyen Alman otomobil devi, Passat’ın da fiyatlarını güncelledi.

YENİ VOLKSWAGEN PASSAT GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Fiyat: 384.300,00 TL

Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Fiyat: 437.300,00 TL

Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Fiyat: 527.700,00 TL

Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Fiyat: 348.500,00 TL

Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Fiyat: 470.600,00 TL

Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Fiyat: 571.300,00 TL

Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Fiyat: 663.600,00 TL

Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Fiyat: 796.800,00 TL

Passat 2.0 TDI SCR 240 PS 4M DSG Fiyat: 905.700,00 TL

Passat 2.0 TDI SCR 240 PS 4M DSG Fiyat: 905.700,00 TL

Görüldüğü üzere Passat fiyatları çok geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. Buradaki temel etken ise fiyatların farklı ÖTV dilimlerinde yer alıyor olması. ÖTV dilimi değiştikçe otomobil fiyatlarında da önemli değişimler oluyor.

Aynı modellerdeki farklı fiyatlar ise seçilen paketlerden kaynaklanıyor. Örneğin en ucuz modelde teknoloji paketi bulunmazken, ikinci modelde teknoloji paketi de yer alıyor.



