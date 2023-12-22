Yeni yılda kendine daha çok kitap okuma hedefi koyanlar veya uygun fiyatlı yeni yıl hediyesi arayanlar için "yeni yıl" temalı kitaplar

Yılın sonuna yaklaşırken birçoğumuz yeni yıl hedeflerini şimdiden seçti. Belki de bu hedeflerin arasında daha çok kitap okuma isteği de var. Biz de sizler için bu hedefe başlamanıza yardımcı olacak birbirinden harika "yeni yıl" temalı kitapları derledik. Bu kitaplar sadece size değil sevdiklerinize de anlamlı birer hediye olabilir. Üstelik uygun fiyatlarıyla bütçenize dost bir seçenek de sunuyorlar. Şimdi gelin, sizler için hazırladığımız yeni yıl temalı 10 kitabın büyülü dünyasına dalalım!

1. İlham verici bir yolculuk için: Yeni Yıl Yeni Hayat - Debbie Macomber

New York Times çok satan yazarı Debbie Macomber'ın sıcacık üslubuyla kaleme alınmış bu eser, yeni bir başlangıcın getirdiği umutları ve değişimleri konu alıyor. Karakterler arasındaki bağları ve yaşamın güzelliklerini keşfederken okuyucuya ilham verici bir yolculuk vaat ediyor. Yeni Yıl Yeni Hayat; aşkın ve aile bağlarının, karakterlerin içsel değişimlerini ve yaşamın güzelliklerini keşfetmelerini anlatıyor. Yani kısacası, bu kitapla yeni bir yıl, yeni bir yaşam anlayışı demek!

Kullanıcı yorumları

“Sipariş verdim ve hemen ertesi gün kitap elime ulaştı. Amazon güvencesiyle diğer sitelerden daha uygun bir fiyata aldım. İnce bir kitap arkadaşlar, 192 sayfa.”

2. Yeni macera arayışında olanlara: Bir Yılbaşı Hikayesi - Buket Uzuner

Türk edebiyatının sevilen yazarlarından Buket Uzuner, yılbaşını sıra dışı bir bakış açısıyla ele alıyor. Bu kitap, beklenmedik olaylarla dolu bir kaçışı anlatarak okuyucuyu sürükleyici bir maceraya davet ediyor. Beklenmedik anların ve unutulmaz anıların bulunduğu bu hikaye, yılbaşının ne kadar özel bir zaman olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Uzuner'in duygusal derinliği ve sürükleyici anlatımıyla bu kitap, okuyucuyu tam anlamıyla içine çekiyor.

3. Boyaları hazırlayın: Yılın Renkleri - Johanna Basford

Hayalinizdeki renkli dünyayı bulma vakti geldi! Eşsiz çizimleri ve detaylarıyla Johanna Basford'ın bu kitabı yeni yılın enerjisini resmediyor. Yılın Renkleri yılbaşı ağaçlarından zencefilli kurabiyelere, hediye paketlerinden kar tanelerine yeni yıl ruhunu simgeleyen pek çok çizimle boya kalemlerinizi bir an olsun bıraktırmayan bir kitap. Johanna Basford'ın çizimleriyle bezenmiş renkli bir serüven vadeden bu kitap sadece çocuklara değil her yaştan okuyucuya hitap ediyor. Renklerin büyüsüne kapılmaya hazırsanız bu boyama kitabına bayılacaksınız!

Kullanıcı yorumları

“Kardeşim için hediye olarak almıştım ve kendisi çok beğendi. Ürünün kağıt kalitesi gayet güzel. Sayfalara arkalı önlü baskı yapılmamış. Bu sayede boyadığınız resimler birbiri ile karışmıyor. Resimlere gelince, yaratıcılık ön planda. Yeni yıl teması çok güzel işlenmiş. Resimler çok yaratıcı ve cıvıl cıvıl. Johanna Basford’ın kitaplarını duymuştum ama incelediğim zaman gerçekten ne kadar güzel olduğunu kendim anlamış oldum. Başka bir kitabını daha ilerde almayı düşünüyorum. Mandala almak isteyenlere şiddetle tavsiye ediyorum.”

“Büyülü Orman, Kayıp Okyanus’u da aldım bu kitapla birlikte en çok Yeni Yılın Renkleri hoşuma gitti desen olarak. Prime ile sipariş verdim, uyguna geldi, kargo özenliydi.”

4. Yeni yılı sıcacık yapacak: Kar Taneleri: Üç Yeni Yıl Hikayesi - John Green

John Green, Mauren Johnson ve Lauren Myracle’ın kaleminden çıkan Kar Taneleri soğuk kış günlerinde sıcacık olmak isteyenler için mükemmel bir seçenek. Son 50 yılın en fena kar fırtınasının yaşandığı yıl sonunda üç farklı hikayede birbirinden farklı yabancıların yolunun kesiştiği Kar Taneleri kitabı sürükleyici anlatımıyla sizi içine çekiyor. Times'ın övgüsünü kazanan bu eser, kışın büyüsünü yaşamak isteyenler için harika bir seçenek.

5. Çocukların tekrar tekrar okuyacağı bir kitap: Yoğun Bir Yıl - Leo Lionni

Leo Lionni'nin çocuklara yönelik bu eseri, dostlukları ve içsel dönüşümleri işliyor. Karlı bir günde ikiz farelerin Woody adlı bir ağaç ile karşılaşması ve zamanla güçlenen arkadaşlık bağlarını işliyor. Bir ağacın değişimine tanık olan bu ikiz fareler kapıda olan yeni yıl ile birlikte arkadaşları Woddy’ye bir sürpriz hazırlarlar, bakalım Woddy bu sürprizi nasıl karşılayacak? Lionni'nin benzersiz üslubuyla yazılan kitap, sadece bir çocuk kitabı olmanın ötesinde her yaştan okuyucuyu etkileyecek bir derinlik sunuyor.

Kullanıcı yorumları

“Çizimleri ve anlatımı +2 yaş çocuklar için uygun. Hem ayları ve mevsimleri hem de yardımseverliği, paylaşmayı anlatan bir kitap.”

“Keyifle okuyoruz. Çizimleri, hikayesi çok naif. Ayları, zamanla değişimi dönüşümü, arkadaşlığı anlatıyor.”

6. Yılbaşı neşenizi arttıracak: Yeni Yıl Dileği - Debbie Macomber

Bir diğer Debbie Macomber eseri olan bu kitap, yeni yılın getirdiği dilekleri ve insanların birbirlerine olan bağlılıklarını işliyor. Sürükleyici bir hikayeye sahip eser sıcak bir atmosfer sunarak okuyucuyu içine çekiyor. İçinde yeni yıl neşesine dair hiçbir şey taşımayan ana karakterin noeli ailesinin evinde geçirmeye karar vermesiyle gerçekleşen bir dizi olayla Debbie Macomber imzalı bu kitap tam bir yeni yıl klasiği!

7. Mizah severler bayılacak: Noel Baba’nın Takma Sakalı - Terry Pratchett

Terry Pratchett'ın mizahi üslubuyla okurların içini yeni yıl coşkusuyla saracak 11 sıcacık öykünün yer aldığı Noel Baba’nın Takma Sakalı, bir alışveriş merkezinin yanlışlıkla gerçek Noel Baba'yı işe almasıyla başlıyor. Noel Baba efsanesinin günlük yaşantımıza ve sosyal ilişkilerimize yansıyışını komik bir dille kaleme alan Terry Pratchett okuyucuyu kahkaha dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Pratchett'ın absürd mizahı ve olayların gelişimiyle bu kitap, yılbaşında neşeli bir kaçamak yapmak isteyenlerin göz atmasını tavsiye ettiğimiz eğlenceli bir roman.

8. Çocukların yeni yıl kitabı: Tuhaf Bir Yılbaşı Öyküsü - Charles Dickens (Kısaltılmış)

Charles Dickens’ın Bir Yılbaşı Öyküsü kitabının kısaltılmış hali olan Tuhaf Bir Yılbaşı Öyküsü kitabı çocukların severek okuyacağı yeni yıl temalı bir kitap. Kimseye ihtiyacı olmadığını düşünen Ebenezer adlı huysuz bir adamı ve onun yılbaşından önce evine çat kapı gelen ziyaretçiyi anlatan kitap yeni yılda büyük küçük herkesin kalbini ısıtacak bir hikayeye sahip.

Kullanıcı yorumları

“Okumaya hevesli küçükler için biçilmiş kaftan.”

“Küçük kardeşime almıştım kitaplardan ve kendisi çok beğendi. Eğlenerek okudu her birini.”

9. Jules'un Bir Yılı, Beklemek Çok Zor- Hubert Ben Kemoun ve Colonel Moutarde

Jules'un Bir Yılı adlı kitap dizisi 1. sınıftaki Jules'un bir yıl boyunca sınıf arkadaşlarıyla yaşadığı maceraları ve öğrendiği dersleri içeriyor. Dizinin Beklemek Çok Zor kitabında ise Jules’un Noel Baba'dan yeni yıl için istediği hediyeyi beklerken ki yaşanan olayları konu alıyor. Jules, pencere kenarına oturmuş Noel Baba’yı beklerken onu gördüğünü sanır ama Jules’un gördüğü gerçekte Noel Baba mıdır? Çocukların bir oturuşta okuyacağı 40 sayfalık kitap yeni yılda ilham verici bir yolculuk sunuyor.

10. Bonus: Yılbaşı Kitap Ayraçları Seti

Yılbaşı Kitap Ayracı Seti, yılbaşı ruhunu yansıtan özel tasarımları ve canlı görünümleriyle kitap okuma deneyiminizi daha keyifli hale getirecek çok hoş bir tasarıma sahip. Sadece kitapları daha düzenli ve özenli bir şekilde okumak isteyen kitap severlere değil aynı zamanda göze hitap eden kitap aksesuarları seven herkesin beklentilerini karşılamak için ideal bir seçim olan ayraçlar harika bir yılbaşı hediye seçeneği!

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