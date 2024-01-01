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Yeni yılın ilk gününde park ve sahiller doldu taştı: 'Bugün hava çok güzel'

01.01.2024 17:31 | Son Güncelleme:
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2024'ün ilk gününde İstanbullular park ve sahillere akın etti. Güneşli havayı değerlendiren vatandaşlardan bazıları sahilde yürüyüş yaparken, bazıları da çocuklarıyla oyun oynayarak keyifli vakit geçirdi. Kader Çal, "Hava güzel ve izinli olunca yeni yılı dışarıda kutlamak istedik" derken, Ayten Baş ise "Bugün hava çok güzel, geçen günlere göre baya iyi" diye konuştu.

Yeni yılın ilk gününde park ve sahiller doldu taştı: 'Bugün hava çok güzel'

2024 yılının ilk gününde İstanbul'da güneşli havayı fırsat bilenler keyifli vakit geçirmek için park ve sahilleri tercih etti. Bakırköy sahiline gelenler yürüyüş yapıp çocuklarıyla oyun oynayarak zaman geçirdi.

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"İLK GÜN GÜZEL GEÇİYOR"

Kader Çal, "Hava güzel ve izinli olunca yeni yılı dışarıda kutlamak istedik. Geziyoruz, sahilde oturuyoruz. İlk gün güzel geçiyor, tatil olması zaten bizim için yeterli dinlenmiş olduk." diye konuştu.

Ayten Baş ise, "Bugün hava çok güzel, geçen günlere göre baya iyi. O yüzden biz de dışarı çıkmak istedik. En azından hava alıp bu güzel günün tadını çıkarmak istedik. Yılbaşında evdeydik, gayet sakin ve güzeldi." dedi.

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"DENİZ KENARINDA TOP OYNAMAYA GELDİK"

Kızıyla Bakırköy sahilinde voleybol oynayan Gökhan Bilgiç ise, "Yenil yılın ilk gününü değerlendiriyoruz. Bugün kalktık ve tatilimiz vardı. Biz deniz kenarını ve sporu çok seviyoruz. Kızım da lisanslı voleybolcu, tatil günlerimizde de bazen kendi antrenmanlarımızı kendimiz yapıyoruz. Deniz kenarına top oynamaya geldik. Günümüzü güzel bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İbrahim Türkmen ise, "Ailece geldik 2024'ün ilk günü. Hava güzel ve güneşli, sahil güzel. Hep beraber gezelim dedik. Akşam saat 5-6' ya kadar buradayız" dedi.

Kaynak: DHA

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