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Yeni Zelanda'daki katliam için atılan Tweet'e büyük tepki! Hemen kaldırdı ama...

DÜNYA HABERLERİ  | 17.03.2019 21:29 | Son Güncelleme

Fransa'da bölge meclis üyesi Catherine Blein, Yeni Zelanda'daki katliama dair attığı paylaştığı mesajı büyük tepki çekti.

Yeni Zelanda'daki katliam için atılan Tweet'e büyük tepki! Hemen kaldırdı ama...

Catherine Blein, Twitter hesabından saldırı günü attığı ‘Yeni Zelanda’daki öldürme olayı : göze göz…’ mesajı büyük tepki çekti.

Irkçı söylemleri yüzünden, Bretagne bölge meclis üyesi seçildiği aşırı sağcı Front National partisinden atılan Catherine Blein, mesajına gelen tepkiler sonrası paylaşımını kaldırdı.

Irkçı meclis üyesinin mesajının ekran görüntüsünü alan Bretagne Bölge Meclisi Başkanı sosyalist partisi üyesi Loïg Chesnais-Girard, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Loïg Chesnais-Girard, Blein’in Fransa Ceza Kanunu 40. Maddesindeki "terörizme teşvik, öldürmeye teşvik" suçlarını işlediğini belirterek, bu mesajın cezasız kalmaması gerektiğini söyledi. (DHA)

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Yeni Zelanda Yeni Zelanda katliamı Fransa

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ALLAHIN BELASI ARAPLARDAN HİÇ SES ÇIKMIYOR.dIŞ VE ARAP BASINI SUSKUN.NİYE ACABA ONLARDAMI HİRİSTİYANLAŞIYOR.
Kaç müslüman ülkesi buna tepki gösterecek merak ediyorum Türkiye hariç..
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