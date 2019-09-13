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Yeni Zelanda'da terörist Tarrant'ın duruşması ramazan sonrasına ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 09:54 | Son Güncelleme

Christchurch'te martta Nur ve Linwood camilerine düzenlediği saldırıda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi de yaralayan teröristin yargılandığı davanın duruşmasının gelecek yıl ramazan ayına denk gelmesi dolayısıyla mahkeme duruşma tarihini bir ay erteledi

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde mart ayında Nur ve Linwood camilerine düzenlediği saldırıda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi de yaralayan teröristin yargılandığı davanın duruşmasının gelecek yılki ramazan ayına denk gelmesi dolayısıyla mahkeme, duruşma tarihini bir ay erteleme kararı aldı.

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, Christchurch Yüksek Mahkemesi, savcıların 4 Mayıs 2020'de yapılması planlanan duruşmanın ramazan ayına denk gelmesinden dolayı mağdur yakınlarını rahatsız edeceği yönündeki itirazını uygun bularak duruşmayı 1 ay erteledi.

Ramazanda tanık olarak çağrılacak birçok kişinin oruçlu olacağını dikkate alan hakim Cameron Mander, terörist Brenton Tarrant’ın (29) savunma ekibinin da kabul etmesiyle duruşmanın 2 Haziran’a ertelenmesine hükmetti.

Christchurch Yüksek Mahkemesi’nde yaklaşık 6 hafta sürmesi beklenen duruşmalarda terörist Tarrant, 51 cinayet ve 40 cinayete teşebbüsün yanı sıra terör saldırısı suçlarından yargılanacak.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da terör saldırısı gerçekleştiren Avustralyalı terörist Brenton Tarrant, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 51 kişiyi öldürmüş, 49 kişiyi de yaralamıştı.

Saldırıda Türk vatandaşları Mustafa Boztaş, Zekeriya Tuyan ve Temel Ataçocuğu da yaralanmış, ağır yaralanan Zekeriya Tuyan yaklaşık 50 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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