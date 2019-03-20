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Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 19:53 | Son Güncelleme

Christchurch kentinde 15 Mart'ta iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Malezya vatandaşının hayatını kaybettiği duyuruldu

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik düzenlenen terör saldırısının ardından kaybolan 17 yaşındaki Malezya vatandaşının da yaşamını yitirdiği bildirildi.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, geçen hafta meydana gelen terör saldırısının ardından kendisinden haber alınamayan ve günlerdir aranan Malezya vatandaşı Mohd Haziq Mohd Tarmizi'nin öldüğü, Yeni Zelanda'daki Kuala Lumpur Büyükelçiliği yetkilileri tarafından doğrulandı.

Medyada çıkan haberlerin ardından eski Başbakan Necip Rezak, sosyal medya hesabı üzerinden vefat eden genç için dua ederek, taziye mesajı yolladı.

Christchurch'teki Al Noor ve Linwood camilerinde 15 Mart'ta gerçekleşen terör saldırılarında Malezya vatandaşı Mohd Tarmizi Shuib ve 12 yaşındaki oğlu Mohd Haris yaralanmış, 17 yaşındaki diğer oğlu Mohd Haziq ise kaybolmuştu.

Mohd Haziq'i aramak için Yeni Zelandalı yetkililer günlerdir seferber olmuştu.

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