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Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 15'e çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 15:23 | Son Güncelleme

Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı patlamasının ardından halen kayıp olan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda hafta başında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Yeni Zelanda polisi, patlamada yaralanan bir kişinin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Dalgıç ekiplerinin, kayıp bir kişinin cesedini bulmak üzere ada kıyılarında denizde arama çalışmaları sürdürdüğü belirtildi.

- İlk kurbanın kimliği açıklandı

Yetkililer, yanardağ patlamasında ölenler arasında 21 yaşındaki Avustralya vatandaşı Krystal Eve Browitt'in olduğunu açıkladı. Browitt, kimliği yetkililerce doğrulanan ilk kurban oldu.

Hastanelerde tedavi gören yaralılardan 3'ü taburcu edilirken, halen müşahede altındaki 29 yaralıdan 19'unun durumunun ciddi olduğu belirtiliyor.

Ülkenin kuzeyindeki Whakaari Yanardağı'nda 9 Aralık Pazartesi yaşanan volkanik patlamanın ardından Ada'da bulunan 47 kişiden 39'u tahliye edilmiş, 8 kişi ise mahsur kalmıştı.

Yaralı kurtarılanlardan hayatını kaybedenler ile Ada'da mahsur kalan 8 kişiden cesedine sonradan ulaşılan 7 kişi ve hastanede kurtarılamayan son kurbanla toplam ölü sayısı 15 oldu.

Patlama anında Ada'da bulunan 47 kişiden 24'ünün Avustralya, 9'unun ABD, 5'inin Yeni Zelanda, 4'ünün Almanya, 2'sinin Çin, 2'sinin İngiltere ve 1'inin de Malezya vatandaşı olduğu kaydedilmişti.

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Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı yanardağ patlaması Yeni Zelanda

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