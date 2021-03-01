Yenilikler ve şifalanma... Terazi burcu mart 2021 aylık burç yorumu (23 Eylül - 22 Ekim)

Yükseleni terazi ve Güneş'i terazi burcunda olan kişilerin mart 2021 aylık burç yorumları nasıl olacak sorusu gündem oldu. Bu ay gökyüzünde geçtiğimiz 27 Şubat'ta Başak Dolunayı yaşandı. 13 Mart 2021 Balık Yeniayı olacak ve 28 Mart 2021 Terazi Dolunayı gerçekleşecek. Terazi burcu mart ayında bu gökyüzü olaylarından nasıl etkilenecek? Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 mart ayı terazi burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Eylül - 22 Ekim tarihleri arasında doğan terazi burçlarını bu ay neler bekleyecek? Terazi burcunu 2021 mart yorumunda aşka dair gelişmeleri olacak. Aylık burç yorumlarında terazi burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Mart aylık burçlarda terazi burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Terazi Burcu Mart aylık burç yorumu...

3 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. Bu süreçle birlikte yaşamınızın farklı alanlarında ikili durumlar, iki farklı seçenek ve iki farklı yol karşınıza gelebilir. Kısmetleriniz, şanslarınız ikili durumlarla gelebilir. Bu ay yapacağınız seçimler, göstereceğiniz tavırlar hayatınızda uzun vadeli etkilere sebep olacaktır. Aşk ilişkilerinde geleceğe yönelik konuşmalar yapılabilir. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Bu ay başlayan ilişkileriniz ilerleyen süreçte evliliğe gidebilir.

13 Mart tarihine Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında beslenme düzeninize dikkat etmelisiniz. Dağınık ve abartılı beslenme şekli kilo alımına sebep olabilir. Detokslar ve diyetler için oldukça uygun. Aynı zamanda var olan sağlık sorunlarınız için bir tedavi sürecine girebilir, iyileşme ve şifalanma yaşayabilirsiniz. Özellikle bugünlerde kaygı bozukluğu ve endişe durumlarına ekstra dikkat etmelisiniz.

20 Mart Güneş Koç burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında her türlü ikili ilişki hayatınızda ön planda olacak. Yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar geliştirebilirsiniz. Bir ortaklık projesi içine girebilir veya ortaklık teklifi alabilirsiniz. Karşınızdaki kişilere hızlıca güvenip sırtınızı yaslamak yerine daha temkinli olmalı ve sınırlarınızı bilmelisiniz.

28 Mart tarihinde Terazi burcunda Dolunay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında hayatınızda önemli tamamlanmalar yaşayacaksınız. Yeni hikayelerin başlaması için eski süreçler ve eski gündemler kapanacak. Hayatınızla ilgili yeni kararlar alacaksınız. Görüntünüze ve tarzınıza daha çok vakit ayırabilirsiniz.



