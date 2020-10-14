Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!

1- Baltalimanı Japon Bahçesi:
Seni bir anda İstanbul’dan koparıp, Japonya’ya ışınlayacak bir bahçe. Çok büyük bir yer değil öncelikle bunu söyleyelim ama şehrin gizli kalmış bir hazinesi. Japonya’ya özgü Sakura ağaçları ile çevrili, beklenmedik bir güzellik.
Yepyeni Ford Puma’nın bagajına, piknik setini, matını at ve birkaç saatliğine kendini apayrı bir dünyada hisset.
2- Tasarım – Sanat ve Yemek 3’lüsünün bir arada olduğu: Sanayi313
Tasarım ve sanatı seviyorsan, Maslak Atatürk Sanayi içinde bulunan atmosferi ile seni büyüleyecek bir mekan Sanayi313. Alışılmışın dışında dekorasyona sahip, adeta İstanbul’da Paris’i yaşatıyor. Özel koleksiyon dekorasyon ürünlerine merakın var ise, buraya bakmadan geçme. Belki de salonun için aradığın o heykeli burada bulabilirsin. 115 cm’ye kadar eşyalarınızı rahatlıkla taşıyabildiğiniz Ford Puma sayesinde o nadide parça seni bekliyor olabilir.
3- Fotoğrafçılık ve sanata merakı olan kişilerin uğrak yeri: Ara Güler Müzesi
Ara Güler yapılmayanı yapmak, görülmeyeni göstermek için çalıştı. Türkiye’nin uluslararası standartlara sahip ilk fotoğraf sanatçısı müzesi olan Ara Güler Müzesi, Yapıkredi Bomontiada içerisinde yer alıyor ve girişler ücretsiz.
Kendini siyah beyaz resimler içerisinde kaybetmek, eski İstanbul’u yaşamak ve insanları hissetmek istiyorsan, bir gününü buraya ayırmalısın.
4- Enerji Müzesi
Yepyeni Ford Puma sever bir insan olarak senin, inovasyon ve bilime meraklı olduğunu tahmin ediyoruz. İstanbul’un tam merkezinde 19. Yy’da Osmanlı döneminde elektrik santrali olarak yapılan bu yapı, şu an Enerji Müzesi olarak meraklılarını ağırlıyor. Santral İstanbul’da yer alan Enerji Müzesi’ne girişler ücretsiz.
5- İstanbul’da Yamaç Paraşütü
Yepyeni Puma ile kimsenin bilmediği bakir koyları keşfederken atlamaman gereken saklı bir cennet. Çatalca’ya bağlı Ormanlı Köyü’nün harika doğasında kamp yapabilir, Ege’yi aratmayan sahilinde denize girebilir, yamaç paraşütü yaparak, akıllarda kalacak bir hafta sonu deneyimi yaşayabilirsin.
İstanbul’un sunduğu tüm anları tam olarak değerlendirebilmek için, Yepyeni Puma ile şehre farklı bir göz ile bak ve şehirde kendini göster.