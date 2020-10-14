HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!

Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 11:38 | Son Güncelleme

Bildiğin İstanbul’un bilmediğin yüzünü keşfetmeye ve kendini göstermeye hazır mısın? Yepyeni Puma ile İstanbul’un aşina olduğun yerlerindeki hiç bilmediğin hazineleri senin için hazırladık. Hazırsan Yepyeni Puma’nın camından İstanbul seni bekliyor!

Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!

1- Baltalimanı Japon Bahçesi:

Seni bir anda İstanbul’dan koparıp, Japonya’ya ışınlayacak bir bahçe. Çok büyük bir yer değil öncelikle bunu söyleyelim ama şehrin gizli kalmış bir hazinesi. Japonya’ya özgü Sakura ağaçları ile çevrili, beklenmedik bir güzellik.
Yepyeni Ford Puma’nın bagajına, piknik setini, matını at ve birkaç saatliğine kendini apayrı bir dünyada hisset.
2- Tasarım – Sanat ve Yemek 3’lüsünün bir arada olduğu: Sanayi313

tasarım
Tasarım ve sanatı seviyorsan, Maslak Atatürk Sanayi içinde bulunan atmosferi ile seni büyüleyecek bir mekan Sanayi313. Alışılmışın dışında dekorasyona sahip, adeta İstanbul’da Paris’i yaşatıyor. Özel koleksiyon dekorasyon ürünlerine merakın var ise, buraya bakmadan geçme. Belki de salonun için aradığın o heykeli burada bulabilirsin. 115 cm’ye kadar eşyalarınızı rahatlıkla taşıyabildiğiniz Ford Puma sayesinde o nadide parça seni bekliyor olabilir.

3- Fotoğrafçılık ve sanata merakı olan kişilerin uğrak yeri: Ara Güler Müzesi

fotoğraf
Ara Güler yapılmayanı yapmak, görülmeyeni göstermek için çalıştı. Türkiye’nin uluslararası standartlara sahip ilk fotoğraf sanatçısı müzesi olan Ara Güler Müzesi, Yapıkredi Bomontiada içerisinde yer alıyor ve girişler ücretsiz.
Kendini siyah beyaz resimler içerisinde kaybetmek, eski İstanbul’u yaşamak ve insanları hissetmek istiyorsan, bir gününü buraya ayırmalısın.

4- Enerji Müzesi
müzeenerji
Yepyeni Ford Puma sever bir insan olarak senin, inovasyon ve bilime meraklı olduğunu tahmin ediyoruz. İstanbul’un tam merkezinde 19. Yy’da Osmanlı döneminde elektrik santrali olarak yapılan bu yapı, şu an Enerji Müzesi olarak meraklılarını ağırlıyor. Santral İstanbul’da yer alan Enerji Müzesi’ne girişler ücretsiz.

5- İstanbul’da Yamaç Paraşütü

yamaç

Yepyeni Puma ile kimsenin bilmediği bakir koyları keşfederken atlamaman gereken saklı bir cennet. Çatalca’ya bağlı Ormanlı Köyü’nün harika doğasında kamp yapabilir, Ege’yi aratmayan sahilinde denize girebilir, yamaç paraşütü yaparak, akıllarda kalacak bir hafta sonu deneyimi yaşayabilirsin.
İstanbul’un sunduğu tüm anları tam olarak değerlendirebilmek için, Yepyeni Puma ile şehre farklı bir göz ile bak ve şehirde kendini göster.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için... Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için...
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Diğerleri de açılabilirYüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Diğerleri de açılabilir
Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüse yenik düştüÇumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüse yenik düştü
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı
Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı
AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyada gündem oldu
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyada gündem oldu
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti
Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Diğer Haberler
Küçük kızdan kahreden haber! Ailesi sinir krizi geçirdi
Küçük kızdan kahreden haber! Ailesi sinir krizi geçirdi
İçişleri Bakan Yardımcılarından AYM Üyesi Yıldırım'a istifa çağrısı
İstifaya çağırdılar
Yüz yüze eğitimle ilgili Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Diğerleri de açılabilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Diğerleri de açılabilir
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Bacaklarını kullanamaz hale geldi: Beni görenler işi bırakıyordu
Bacaklarını kullanamaz hale geldi: Beni görenler işi bırakıyordu
Abi ile kardeş otoyolda dehşeti yaşadı! Önlerini kesip saldırdılar
Abi ile kardeş otoyolda dehşeti yaşadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.