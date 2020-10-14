Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!

1- Baltalimanı Japon Bahçesi:

Seni bir anda İstanbul’dan koparıp, Japonya’ya ışınlayacak bir bahçe. Çok büyük bir yer değil öncelikle bunu söyleyelim ama şehrin gizli kalmış bir hazinesi. Japonya’ya özgü Sakura ağaçları ile çevrili, beklenmedik bir güzellik.

Yepyeni Ford Puma’nın bagajına, piknik setini, matını at ve birkaç saatliğine kendini apayrı bir dünyada hisset.

2- Tasarım – Sanat ve Yemek 3’lüsünün bir arada olduğu: Sanayi313



Tasarım ve sanatı seviyorsan, Maslak Atatürk Sanayi içinde bulunan atmosferi ile seni büyüleyecek bir mekan Sanayi313. Alışılmışın dışında dekorasyona sahip, adeta İstanbul’da Paris’i yaşatıyor. Özel koleksiyon dekorasyon ürünlerine merakın var ise, buraya bakmadan geçme. Belki de salonun için aradığın o heykeli burada bulabilirsin. 115 cm’ye kadar eşyalarınızı rahatlıkla taşıyabildiğiniz Ford Puma sayesinde o nadide parça seni bekliyor olabilir.

3- Fotoğrafçılık ve sanata merakı olan kişilerin uğrak yeri: Ara Güler Müzesi



Ara Güler yapılmayanı yapmak, görülmeyeni göstermek için çalıştı. Türkiye’nin uluslararası standartlara sahip ilk fotoğraf sanatçısı müzesi olan Ara Güler Müzesi, Yapıkredi Bomontiada içerisinde yer alıyor ve girişler ücretsiz.

Kendini siyah beyaz resimler içerisinde kaybetmek, eski İstanbul’u yaşamak ve insanları hissetmek istiyorsan, bir gününü buraya ayırmalısın.