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  4. Yer: ABD... Ekipler, binlerce litre su harcadı! Paylaşılan görüntüler hasarın boyutunu gözler önüne serdi

Yer: ABD... Ekipler, binlerce litre su harcadı! Paylaşılan görüntüler hasarın boyutunu gözler önüne serdi

30.01.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir elektrikli araç, otoyolda alevler içinde kaldı. Yangının söndürülmesi için binlerce litre su kullanıldığı bildirilirken, yetkililer, aracın pil bölmesinin "kendiliğinden" alev aldığını söyledi. İtfaiye yetkililerinin paylaştığı görüntüler ise aracın aldığı hasarın boyutunu gösterdi.

Kron4'ün haberine göre, bir Tesla, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Sacramento'da otoyolda 'kendiliğinden' alev aldı. Sacramento Metropolitan İtfaiye Bölgesi yaşanan olayla ilgili Twitter'da açıklamalar yaptı ve bazı görüntüler paylaştı. Paylaşılan görüntüler dikkat çekti. İşte detaylar...

"KENDİLİĞİNDEN" ALEV ALDI, YAKLAŞIK 6.000 GALON SU KULLANILDI

Haberde, Sacramento Metropolitan İtfaiye Bölgesi'nin elektrikli aracın otoyolda pil bölmesinin "kendiliğinden" alev almasının ardından alevler içinde kaldığını söylediği belirtildi. Ekiplerin ise araca zarar veren yangını söndürmek için krikolarla birlikte yaklaşık 6.000 galon su kullandığı aktarıldı. Bu da yangını söndürmek için binlerce litre su harcandığı anlamına geliyor.

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NEDEN BU KADAR ÇOK SU KULLANILDI?

Habere göre yetkililer, kullanılan büyük miktarda suyun aracın pil hücrelerinin yanmaya devam etmesinden kaynaklandığını, yangın çıktığında ise aracın "otoyol hızlarında" seyahat ettiğini söyledi.

Sıfır otomobil için heyecanlandıran görüntü! Geliyorlar... Sıfır otomobil için heyecanlandıran görüntü! Geliyorlar...

Fotoğraflar ise ağır hasar alan aracın durumunu gözler önüne serdi.

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(Görüntüler: Sacramento Metropolitan İtfaiye Bölgesi Twitter hesabı)

Öte yandan bu olay nedeniyle herhangi bir yaralanma bildirilmediği belirtildi.

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