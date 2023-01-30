Yer: ABD... Ekipler, binlerce litre su harcadı! Paylaşılan görüntüler hasarın boyutunu gözler önüne serdi

Kron4'ün haberine göre, bir Tesla, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Sacramento'da otoyolda 'kendiliğinden' alev aldı. Sacramento Metropolitan İtfaiye Bölgesi yaşanan olayla ilgili Twitter'da açıklamalar yaptı ve bazı görüntüler paylaştı. Paylaşılan görüntüler dikkat çekti. İşte detaylar...

"KENDİLİĞİNDEN" ALEV ALDI, YAKLAŞIK 6.000 GALON SU KULLANILDI

Haberde, Sacramento Metropolitan İtfaiye Bölgesi'nin elektrikli aracın otoyolda pil bölmesinin "kendiliğinden" alev almasının ardından alevler içinde kaldığını söylediği belirtildi. Ekiplerin ise araca zarar veren yangını söndürmek için krikolarla birlikte yaklaşık 6.000 galon su kullandığı aktarıldı. Bu da yangını söndürmek için binlerce litre su harcandığı anlamına geliyor.

NEDEN BU KADAR ÇOK SU KULLANILDI?

Habere göre yetkililer, kullanılan büyük miktarda suyun aracın pil hücrelerinin yanmaya devam etmesinden kaynaklandığını, yangın çıktığında ise aracın "otoyol hızlarında" seyahat ettiğini söyledi.

Fotoğraflar ise ağır hasar alan aracın durumunu gözler önüne serdi.

(Görüntüler: Sacramento Metropolitan İtfaiye Bölgesi Twitter hesabı)

Öte yandan bu olay nedeniyle herhangi bir yaralanma bildirilmediği belirtildi.

