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Yer Adana! Kadının cüzdanından 400 lirasını çaldı, pişkinliği 'pes' dedirtti: Alkol alıp, eğlendim

07.07.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da alışveriş yapan Buse A.’nın (24) çantasındaki cüzdandan 400 TL’yi yankesicilik yöntemiyle çalan Abdurrahman D. (35), polis ekiplerince yakalandı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Abdurrahman D.’nin ifadesinde, ‘’O parayla alkol alıp, eğlendim” dediği belirtildi.

Yer Adana! Kadının cüzdanından 400 lirasını çaldı, pişkinliği 'pes' dedirtti: Alkol alıp, eğlendim

Adana Merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi’nde 28 Haziran günü alışveriş yapmak için bir mağazaya giden Buse A. reyonları gezerken, arkasından yaklaşan kişi, elindeki poşette bulunan çantasındaki cüzdandan 400 TL’yi çaldı. Durumdan şüphelenen Buse A., bir süre sonra cüzdanını kontrol ettiğinde parasının yerinde olmadığını fark etti. Buse A.’nın peşinden koştuğu şüpheli, kaçtı. Yaşananlar, saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Buse A.’nın şikayeti üzerine çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Abdurrahman D., olduğunu belirledi. Ekipler, Abdurrahman D.’yi Gülbahçesi Mahallesi’ndeki evinde yakaladı.

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''ALKOL ALIP, EĞLENDİM''

Abdurrahman D., emniyetteki ilk ifadesinde, “Alkollüydüm. Kadını yürürken gördüm ve bir anlık gafletle peşinden gidip, çantasındaki parayı aldım. O parayla da alkol alıp, eğlendim” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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(DHA)

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