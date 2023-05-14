Yer: Adana... Kardeşinin düğününde dehşeti yaşadı! Hayatını kaybetti

Olay, saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Merkez Park'ta bulunan bir kır düğünü yapan mekanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.Y. (48) kız kardeşinin düğününde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda A.Y. tabanca ile göğsünden vuruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. A.Y., yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan A.Y., sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

A.Y.’nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

6 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise 6 adet boş kovan buldu. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

(İHA)

