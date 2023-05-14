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Yer: Adana... Kardeşinin düğününde dehşeti yaşadı! Hayatını kaybetti

14.05.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir düğünde yaşanan çarpıcı olayda, gelinin ağabeyi silahlı saldırıya uğradı. Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ağabey, tedavi gördüğü hastanede ise hayatını kaybetti. Öte yandan, olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin 6 adet boş kovan bulduğu öğrenildi.

Yer: Adana... Kardeşinin düğününde dehşeti yaşadı! Hayatını kaybetti

Olay, saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Merkez Park'ta bulunan bir kır düğünü yapan mekanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.Y. (48) kız kardeşinin düğününde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda A.Y. tabanca ile göğsünden vuruldu.

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HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. A.Y., yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan A.Y., sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

A.Y.’nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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6 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

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Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise 6 adet boş kovan buldu. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı

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