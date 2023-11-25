Yer Ankara! Peş peşe üçüncü komşu cinayeti! Gürültü nedeniyle dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi 1586/1 cadde üzerinde bulunan Sancak Apartmanı'nda meydana geldi. Binada devam eden tadilat nedeniyle komşular arasında gürültü tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından Recep Ö., ruhsatsız tabancası ile Kerim Tokgöz, Fatma Ö., E.T., Z.T., M.T ve H.T.’yi vurdu.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Kerim Tokgöz, hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavi işlemleri devam ediyor.

ZANLI MOTOSİKLET İLE KAÇTI

Katil zanlısının olayın ardından ruhsatsız tabancayı olay yerinde bırakarak üzerine kayıtlı motosiklet ile kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

AYNI GÜNDE İKİNCİ KOMŞU CİNAYETİ

Öğlen saatlerinde yaşanan olayda ise 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Sincan ilçesinde yaşanan olayda 5 kişi hayatını kaybetmişti.





