HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer Ankara! Peş peşe üçüncü komşu cinayeti! Gürültü nedeniyle dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

Yer Ankara! Peş peşe üçüncü komşu cinayeti! Gürültü nedeniyle dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

25.11.2023 23:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Keçiören ilçesinde gürültü nedeniyle komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İlçede aynı gün meydana gelen komşu kavgasında 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralanmıştı.

Yer Ankara! Peş peşe üçüncü komşu cinayeti! Gürültü nedeniyle dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi 1586/1 cadde üzerinde bulunan Sancak Apartmanı'nda meydana geldi. Binada devam eden tadilat nedeniyle komşular arasında gürültü tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından Recep Ö., ruhsatsız tabancası ile Kerim Tokgöz, Fatma Ö., E.T., Z.T., M.T ve H.T.’yi vurdu.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Kerim Tokgöz, hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavi işlemleri devam ediyor.

ZANLI MOTOSİKLET İLE KAÇTI

Katil zanlısının olayın ardından ruhsatsız tabancayı olay yerinde bırakarak üzerine kayıtlı motosiklet ile kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

AYNI GÜNDE İKİNCİ KOMŞU CİNAYETİ

Öğlen saatlerinde yaşanan olayda ise 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Sincan ilçesinde yaşanan olayda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Mersin! Her yer beyaza büründüYer: Mersin! Her yer beyaza büründü
Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaya taşlı saldırıKabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaya taşlı saldırı
Tartıştığı oğlunu sokak ortasında silahla vurdu!Tartıştığı oğlunu sokak ortasında silahla vurdu!
Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara
En Çok Okunan Haberler
Düğünden sonra damadın başına gelmeyen kalmadı! "Ektiğimi biçiyorum suçluyum"

Düğünden sonra damadın başına gelmeyen kalmadı! "Ektiğimi biçiyorum suçluyum"

Türkiye'de düğün turizmi başladı! Akın akın geliyorlar: Milyon dolarları bulan harcamalar...

Türkiye'de düğün turizmi başladı! Akın akın geliyorlar: Milyon dolarları bulan harcamalar...

Komşuda alarm! 'Acil' koduyla herkese mesaj gönderildi: Sokağa çıkmayın

Komşuda alarm! 'Acil' koduyla herkese mesaj gönderildi: Sokağa çıkmayın

5 komşunu acımasızca katletmişti! 72 yaşındaki katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

5 komşunu acımasızca katletmişti! 72 yaşındaki katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Rize'de dikkat çeken protesto! AK Parti İl Başkanı Ayar: Halka rağmen iş yapılamaz

Rize'de dikkat çeken protesto! AK Parti İl Başkanı Ayar: Halka rağmen iş yapılamaz

Annesinin boğazını kesen çocuğun ifadesi şoke etti!

Annesinin boğazını kesen çocuğun ifadesi şoke etti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.