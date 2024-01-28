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  4. Yer: Ankara! Yeniden Refah Partili adayın seçim bürosuna saldırı: Saniye saniye kaydedildi!

Yer: Ankara! Yeniden Refah Partili adayın seçim bürosuna saldırı: Saniye saniye kaydedildi!

28.01.2024 09:14 | Son Güncelleme:
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Ankara'da Yeniden Refah Partili Polatlı Belediye Başkan adayı Yusuf Hamdemir'in seçim irtibat bürosunun camları kırıldı. Polis ekipleri şikayet üzerine şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay anına dair görüntüler güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda şüpheli parti afişlerinin asılı olduğu seçim irtibat bürosunun camını tekmeyle kırdı. Partililerin sabah gördüğü olay sonrası şikayetçi olundu.

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SALDIRI ANI KAMERA

Parti binasına yapılan saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, ismi açıklanmayan şüpheli tekme atarak seçim bürosunun camını kırdıktan sonra dengesini kaybederek yere düştüğü görüldü. Çalışma başlatan polis ekipleri kamera kaydından kimliğini belirlediği saldırganı yakalayarak, gözaltına aldı.

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HAMDEMİR: MÜNFERİT BİR OLAY

Yeniden Refah Partisi Polatlı Belediye Başkan Adayı Yusuf Hamdemir, saldırıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Geçenlerde Seçim Koordinasyon Merkezi büromuzun tabelalarını kırdılar. Üzerinde durmadık geçtik. Bugün malumunuz üzere seçim irtibat büromuzun camını kırdılar yine üzerinde durmadık. Hatta ciddiye alıp konuyla ilgili bir paylaşım bile yapmadık. Dün geceki olayın aleni bir yerde olması ve konunun emniyete ve medyaya yansımasıyla arayan soran dostlarımıza da böyle bir açıklama gereği duyduk. Bu konu bizim ciddiye aldığımız veya birilerini suçlayacağımız bir olay asla değildir, bize göre tamamen münferit ve seçim çalışmalarımıza bu kadar yoğunlaştığımız bir dönemde üzerinde durmayacağız bir hadisedir. Zaten Emniyet olayın failini tespit etmiş ve söz konusu kişinin alkollüyken böyle bir eylemi gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştır. Olayla yakından ilgilenen ve kısa sürede failini tespit eden Polatlı Emniyet Teşkilatımıza, destek açıklamasında bulunan siyasi parti temsilcilerimize, bizleri arayan soran ve bizzat gelen tüm dostlarımıza en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun" dedi. (DHA)

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eBu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Ankara Yeniden Refah Partisi saldırı
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