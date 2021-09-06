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  4. Yer: Antalya! İnsan boyundaki balığı görünce sevinç çığlıkları attı

Yer: Antalya! İnsan boyundaki balığı görünce sevinç çığlıkları attı

06.09.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da amatör balıkçılık yapan Bilal Aydın ile oğlu Ahmet Can Aydın, 1 metre 60 santimetre uzunluğunda, 51 kilo 300 gram ağırlığında kuzu balığı yakaladı.

Yer: Antalya! İnsan boyundaki balığı görünce sevinç çığlıkları attı

Kentte, 4 aydır amatör olarak balık avına çıkan Bilal Aydın, dün sabah erken saatlerde oğlu Ahmet Can ile birlikte 'Balık Deryası' adlı tekneleriyle ava çıktı. Antalya Körfezi'ndeki Sıçan Adası açıklarında teknedeki radarda, altlarında balık sürüsü olduğunu gören baba- oğul burada oltalarını attı. Oltada bir süre sonra ağırlık hisseden Bilal Aydın ile oğlu, yaklaşık 35 dakika sonunda balığı tekneye yaklaştırdı. Aydın, bir insan boyundaki balığı görünce "Canım benim" diye sevinç çığlıkları attı. Kuzu balığını tekneye çıkaran baba- oğlun mutluluğu, o sırada aynı yerde balık tutan bir başka balıkçı tarafından görüntülendi.

"BU KADAR BÜYÜĞÜNÜ HİÇ BEKLEMİYORDUK"

Bu kadar büyük bir balık tutmayı beklemediklerini söyleyen Bilal Aydın, “Sabah oğlumla balığa çıktık. İlk önce bir canlı yem merasına gittik. Yolda 2 palamut aldık. Canlı yem olarak kullanmak için 50 metre derinliğe attım. Atar atmaz biri geldi. 20 dakika mücadele ettik ancak 10 metre kala kaçtı. Son yemimi attım, 5 dakika sonra başka bir balık geldi. 300 metre ipimiz vardı, baya götürdü. Biraz da şans oldu. 1 metre 60 santimetre uzunluğunda ve 51 kilo 300 gram ağırlığında. Tekneye almamız yaklaşık 35 dakika sürdü ama başardık. Bu kadar büyüğünü hiç beklemiyorduk. Mutluyuz, rekorumuzu kırdık. Bu balığı 2-3 kilogramlık parçalara ayırıp eşimize, dostumuza dağıtacağız" dedi.

Kaynak: DHA


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antalya
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