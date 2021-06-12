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Yer: Antalya! Trafikte iki kadın birbirine girdi

12.06.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da iki kadının trafikte kavga etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde üzerinde meydana geldi. Akan trafik içinde duran bir otomobilin yanında, iki kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Kadınlardan biri karşısındakinin darbesiyle açık olan aracın kapısına çarptı. Bir süre kavga eden iki kadın daha sonra yere düştü. Sürücüler ise yolun tıkanması nedeniyle duruma korna çalarak tepki gösterdi.

GÜÇLÜKLE AYIRDILAR

Yerde kavgaya devam eden kadınlar, vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı. Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga karşısında şoke olan görüntüyü çeken kişi şaşkınlığını dile getirdi.

Kaynak: İHA

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