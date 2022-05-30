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Yer: Aydın! Burun buruna geldi, korkup çığlık attı: Önce ne olduğu anlamadım yaklaşınca...

30.05.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da çilek tarlası sahibi bir kadının gördüğü dev yılan, korku ve paniğe yol açtı. 2 buçuk metrelik yılanla burun buruna gelen kadının yardımına çevredekiler koşarak geldi. Yılanla karşılaşınca korkup çığlık atan çilek tarlası sahibi Gülser Ertan "Bu kadar büyük boyutta ilk defa gördüm. Önce ne olduğu anlamadım yaklaşınca yılanla karşı karşıya geldim" dedi.

Yer: Aydın! Burun buruna geldi, korkup çığlık attı: Önce ne olduğu anlamadım yaklaşınca...

Aydın Sultanhisar'da çilek tarlası sahibi Gülser Ertan, 2 buçuk metrelik bir yılanla burun buruna geldi. Yılanı görünce korkup çığlık atan Ertan "Daha önce birçok kez tarlada yılanla karşılaştım. Ancak bu kadar büyük boyutta ilk defa gördüm. Önce ne olduğu anlamadım yaklaşınca yılanla karşı karşıya geldi" dedi.

2 BUÇUK METRELİK YILANLA BURUN BURUNA GELDİ

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işçilerle birlikte çilek tarlasına gelen Gülser Ertan, öğle saatlerinde işin bitmesiyle son kez seraları kontrol ederken çileklerin arasındaki hareket dikkatini çekti. Ertan bir anda yaklaşık 2 buçuk metrelik yılanla burun buruna geldi. Korkup çığlık atan Ertan'ın yardımına işçiler koşarak, yılanı kısa sürede etkisiz hale getirdi.

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"KORKUP ÇIĞLIK ATTIM"

Yılanla burun buruna kalan çilek tarlası sahibi Gülser Ertan, "Daha önce birçok kez tarlada yılanla karşılaştım. Ancak bu kadar büyük boyutta ilk defa gördüm. Önce ne olduğu anlamadım yaklaşınca yılanla karşı karşıya geldim. Korkup, çığlık attım. İşçiler hemen yardıma geldiler. Zehirli olup olmadığını bilmediğimiz için de işçilerden bir tanesi çubukla yılanı etkisiz hale getirdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Aydın
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