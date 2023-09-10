Yer: Bağcılar! Sözlü tartışma olarak başladı, silahlı çatışmaya dönüştü! "Cama çıktım baktım..."

Olay, 17.00 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1991. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre R.K. ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kimliği öğrenilemeyen şüpheli, motosiklet üzerinde oturan R.K.'ya silahla ateş etmeye başladı. R.K.'nın da silahla karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı.

Çatışma sırasında R.K.'ya ait olduğu öğrenilen motosiklete ve bir otomobile mermi isabet etti.

Çatışmada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, R.K. ve kimliği öğrenilemeyen şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Olay yeri inceleme ekipleri, cadde üzerinde çok sayıda kovan bulurken, kaçan iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaşananları anlatan Adil Altın, "Yemek yiyordum evde, iki üç el silah sesi duydum. Cama çıktım baktım kalabalık olmuş aşağıda, aşağı indim motoru devirip kaçmışlar, arabanın orada bekliyordu. Ben yaralı olan görmedim" dedi.

(DHA)

