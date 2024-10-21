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Yer: Balıkesir! Kaza sonrası yumruklu kavga kameralarda

21.10.2024 18:21
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir ticari taksi ile motosiklet kaza yaptı. Motosiklet sürücüsü kaza sonrası adeta deliye döndü. Elinde kaskı yere fırlatarak taksiciye saldıran motosikletli ile taksici arasında kavga çıktı. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Yer: Balıkesir! Kaza sonrası yumruklu kavga kameralarda

Olay, Bandırma İnönü Caddesi üzerindeki dört yol kavşağında gerçekleşti. 10 T 2178 idaresindeki S.E. (60) plakalı ticari taksi sürücüsü, iddiaya göre 10 AOH 17 plakalı motosikleti kullanan L.E.'yi sıkıştırdı. Motosiklet sürücüsü, yolun ortasındaki bariyerlere çarparak dengesini kaybetti ve motosikletten düştü. Hafif yaralanan L.E., kazanın şokuyla sinirlenerek elindeki kaskı yere fırlattı ve ticari taksi sürücüsüne bağırmaya başladı.

KAZA SONRASI KAVGA

Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken, ticari taksi sürücüsü olay yerinden aracına binerek uzaklaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir kavga kaza
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