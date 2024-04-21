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Yer: Batı Şeria! Filistin bayrağını indirmeye çalışan İsrail askeri böyle havaya uçtu: Kan donduran anlar!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
21.04.2024 13:51
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İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinin doğruladığı görüntülerde, bir İsrail askeri yol kenarındaki Filistin bayrağını indirmek için harekete geçti. Bayrağı indirmeye çalışan İsrail askerinin hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu. İşte saniye saniye kan donduran o görüntüler!

Orta Doğu'da kazan kaynamaya devam ediyor. İsrail'in Filistin üzerindeki tahakkümü hala sürerken, son günlerde İran'la yaşanan gerilim de tansiyonu iyice arttırdı. Bugün Batı Şeria'da çekildiği ifade edilen bir görüntü sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

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BAYRAĞI İNDİRECEKTİ AMA

Bir İsrail askeri yol kenarında gördüğü Filistin bayrağını indirmek istedi.

Yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra bayrağı indirmek için teşebbüste bulunduğu sırada bayrağa tuzaklanmış olan el yapımı patlayıcı (EYP) patladı.

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Patlamanın etkisiyle havaya uçan İsrail askerinin yaralandığı öğrenilirken, İsrailli yetkililerin EYP'yi bölgeye konuşlandıran şüphelilerin tespiti için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İran İsrail
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