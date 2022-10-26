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Yer: Bolu! Lüks villalara giren hırsızlar yaptıklarıyla şaşkına çevirdi... Yemek pişirip yemişler

26.10.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da 11 lüks villadan hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri 2 milyon değerinde hırsızlık yapıldığını tespit etti. Gözaltına alınan T.Ö. (44), M.K. (37) ve H.K. (30) ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken söz konusu şüphelilerin girdikleri evlerde sucuk ekmek ve kümeste bulunan tavukları pişirip yedikleri belirlendi.

Yer: Bolu! Lüks villalara giren hırsızlar yaptıklarıyla şaşkına çevirdi... Yemek pişirip yemişler

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Dağkent, Dodurga, Sağlık, Küçükberk, Kültür, Yukarısoku ve Sandallar mahallelerinde bulunan 11 villadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda şüphelilerin kullandığı otomobili tespit ederek takibe aldı. Yapılan takipte şahıslar hırsızlık yaptığı son villadan çaldıkları eşyalarla kaçtıkları sırada kovalamaca sonucunda yakalandı.

3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan T.Ö. (44), M.K. (37) ve H.K. (30) ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

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Olayla ilgili 2 ev ve 3 araçta yapılan aramalarda evlerden çalınan toplam 2 milyon değerinde ziynet eşyası, para, elektrikli ev eşyası ve antika değeri olan eşyalar ele geçirildi. Çalınan eşyaların bir kısmının satıldığı tespit edilirken, ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi.

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YEMEK PİŞİRİP YEMİŞLER

Zanlıların girdikleri villaların bazılarında sucuk ekmek ve kümeste bulunan tavukları pişirip yedikleri belirlendi. T.Ö.’nün 20, M.K.’nın 25 ve H.K.’nın 15 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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(İHA/AA)

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