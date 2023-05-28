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Yer: Burdur! Kocasını öldürüp kendini ihbar etti

28.05.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da 28 yaşındaki Ayşe Işık, çıkan tartışmada kocası İsmail Işık'ı av tüfeğiyle vurup öldürdü. Işık, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kendini ihbar etti. Işık, karakola götürülürken jandarma ekipleri köyde güvenlik tedbiri aldı.

Yer: Burdur! Kocasını öldürüp kendini ihbar etti

Burdur merkez Düğer köyünde oturan 10 yıllık evli, 3 çocuklu Ayşe- İsmail Işık çifti, sabah saatlerinde tartışmaya başladı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında Ayşe Işık, evde bulunan 'çift kırma' tabir edilen av tüfeğiyle eşine ateş etti. İsmail Işık vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle yerde hareketsiz kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ayşe Işık, eşini vurduğunu söyleyerek, ambulans istedi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İsmail Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Işık'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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KÖYDE GÜVENLİK TEDBİRİ ALINDI

Ayşe Işık ise jandarma ekipleri tarafından Hacılar Jandarma Karakolu'na götürüldü. Jandarma ekipleri köyde güvenlik tedbiri aldı.

Kaynak: DHA

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