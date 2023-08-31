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Yer: Bursa! Görenler ekiplere haber verdi, çayda cansız beni bulundu: Kimliği...

31.08.2023 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Mustafakemalpaşa Çayı'nda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polise haber verdi. Kıyıya çıkarılan ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Erol Ceylan olduğu tespit edildi. Herhangi bir ateşli silah ya da kesici alet izine rastlanamazken Ceylan'ın vücut bütünlüğünün bozulduğu, olayın birkaç gün önce gerçekleşmiş olabileceği kaydedildi.

Yer: Bursa! Görenler ekiplere haber verdi, çayda cansız beni bulundu: Kimliği...

Olay saat 14.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Mustafakemalpaşa Çayı'nda meydana geldi. Çay üzerine kurulan regülatör kapaklarının kepenklerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevre sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve dalgıç polis ekibi sevk edildi. Bot yardımıyla açılan dalgıç polisler, hareketsiz yatan kişiyi kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Erol Ceylan olduğu tespit edildi.

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VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ BOZULMUŞ

Eşinden boşandığı ve yalnız yaşadığı öğrenilen Ceylan'ın üzerinde ilk belirlemelere göre herhangi bir ateşli silah ya da kesici alet izine rastlanamadı. Ceylan'ın vücut bütünlüğünün bozulduğu, olayın birkaç gün önce gerçekleşmiş olabileceği kaydedildi.

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İncelemelerin ardından Ceylan'ın cansız bedeni, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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