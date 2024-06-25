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  4. Yer: Bursa! Önce ağabeyini bıçakladı sonra da balkonda harakiri yaptı

Yer: Bursa! Önce ağabeyini bıçakladı sonra da balkonda harakiri yaptı

25.06.2024 18:39
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Bursa Gemlik'te bir kişi evde ağabeyi ile tartıştı. Ağabeyini sırtından bıçaklayan kişi daha sonra kendisini balkona kilitleyip harakiri yaptı. Çok sayıda ekip sevk edilirken hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yer: Bursa! Önce ağabeyini bıçakladı sonra da balkonda harakiri yaptı

Olay, Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.P. isimli genç önce evde tartıştığı ağabeyini sırtından bıçakladı.

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HARAKİRİ YAPTI

Daha sonra kendisini eve kilitleyerek balkonda harakiri yaptı ve ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin desteği ile eve giren polis ekipleri, yaralı genci kontrol altına alarak sağlık ekiplerine teslim etti.

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralanan genç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, sırtından yaraladığı ağabeyi ile gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


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Bursa Gemlik
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