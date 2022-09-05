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Yer: Bursa! Polise saldırdılar, çok sayıda takviye ekip sevk edildi

05.09.2022 06:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da gece geç saatlerde sokakta damat eğlencesi yapmaya devam eden alkollü 50 kişilik grup, kendilerini uyaran polis ekiplerine saldırdı. Polisin destek istemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Takviye gelen polis ekiplerinin biber gazı kullanarak müdahale ettiği alkollü gruptan 10 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Yer: Bursa! Polise saldırdılar, çok sayıda takviye ekip sevk edildi

Olay, gece yarısı Bursa İnegöl'de meydana geldi. Sokakta damat eğlencesi yapan grup, kendisini uyaran polise saldırdı. Takviye ekiplerin sevk edildiği olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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POLİSE SALDIRDILAR

Saat 00.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Meriç Sokak’ta meydana gelen olayda iddiaya göre düğünden önce damadın evinin önünde toplanarak içkili eğlence yapan arkadaşları gece saatlerinde yüksek sesli müzik dinlemeye devam etti. Durumdan rahatsız olan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi yaklaşık 50 kişilik grubu dağılmaları konusunda uyardı. Uyarıya rağmen dağılmayan grup, kendilerine müdahale eden polis ekibine saldırdı. Polisin destek istemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Takviye gelen polis ekiplerinin biber gazı kullanarak müdahale ettiği alkollü gruptan 10 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

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İŞLEMLER SÜRÜYOR

Olayda yaralanan olmazken gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
polis Bursa
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