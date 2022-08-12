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Yer: Bursa! Yalanı tutmadı, polise direndi: Boynumu kes...

12.08.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da alkollü bir sürücü, hakimiyetini kaybettiği aracıyla kaldırıma çıkıp 2 aracın daha kaza yapmasına yol açtı. Olay yerinde aracını bırakarak kaçan şüpheli yakalanınca polise yalan söyleyerek kurtulmak istedi. Polise direnen kişi, alkol testi uygulanmak isteyince 'Boynumu kes üflemem. Bana 100 bin TL ceza yaz, altını imzalarım' diyerek alkol testini reddetti. Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.

Yer: Bursa! Yalanı tutmadı, polise direndi: Boynumu kes...

Olay, Bursa İnegöl'de meydana geldi. 35 yaşındaki Yücel Ç. ilk önce hakimiyetini kaybettiği aracıyla kaldırıma çıktı. Aracından inerek yola çıkan Yücel Ç., 2 aracın daha kaza yapmasına neden olurken, olay yerinde aracını bırakarak kaçtı. Polise yalan söyleyerek kurtulmak isteyen Yücel Ç. alkol testini "Boynumu kes üflemem. Bana 100 bin TL ceza yaz altını imzalarım" diyerek reddetti. Sürücüye, alkol testini reddettiği için 2 bin TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

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ARACINI BIRAKIP YOLA İNDİ, KAZAYA YOL AÇTI

Kaza, saat 01.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu, İnegöl ilçe girişi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Yücel Ç. (35) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırım üzerinde durdu. Sürücü aracından inip karayolu üzerinde aracına ait parçaları topladığı sırada, karayolunda seyir halinde olan Kadir E. yönetimindeki araç manevra yaptı. O sırada arkasından gelen Mehmet D. yönetimindeki otomobil, Kadir E.'nin kullandığı otomobile arkadan çarparak durabildi.

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Ters şeride girdi! Yakalanınca aday sürücü ve alkollü olduğu ortaya çıktı...Ters şeride girdi! Yakalanınca aday sürücü ve alkollü olduğu ortaya çıktı...

YALANI TUTMADI

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazaya neden olan sürücü Yücel Ç., aracını bırakıp kaza yerinden kaçtı. O sırada vatandaşlar kaçan sürücünün, 100 metre ilerde olduğunu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerince yakalanan sürücü Yücel Ç., aracın kendisine ait olduğunu fakat aracı kendisinin kullanmadığını, kaza yeri yakınındaki otelde konakladığını iddia etti. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede Yücel Ç.'nin otelde konaklamadığını, görgü tanıkları ve kazaya karışan araç sürücülerinin beyanlarına göre tespit etti.

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"BOYNUMU KES.."

Üzerinde kimlik olmadığını iddia eden sürücüye, ekipler alkol testi uygulamak istedi. Yücel Ç., "Boynumu kes üflemem. Bana 100 bin TL ceza yaz, altını imzalarım" diyerek alkol testini reddetti. Sürücüye, alkol testini reddettiği için 2 bin TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Gözaltına alınan Yücel Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken aracı çekici yardımıyla yoldan kaldırılıp otoparka çekildi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü Bursa İnegöl
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