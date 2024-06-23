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  4. Yer: Çanakkale! Gittiği evde cinnet getirdi: Ölü ve yaralılar var

Yer: Çanakkale! Gittiği evde cinnet getirdi: Ölü ve yaralılar var

23.06.2024 16:42
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Çanakkale'de cinnet getiren adam dehşet saçtı. Eşinin ve ailesinin evine giden şahıs, tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği bıçakla, kayınpederini öldürdü. Ardından ise eşini, eşinin dedesini, anneannesini ve teyzesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Olay sonrası yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Yer: Çanakkale! Gittiği evde cinnet getirdi: Ölü ve yaralılar var

Olay, dün saat 23.50 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Astsubay Şerafettin Şengören Caddesi’ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, bir gün önce C.B.’nin (25) eşi E.B.’nin ailesi, aile içi şiddet ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek C.B. hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine C.B. şikayetin ardından E.B.’nin ve ailesinin bulunduğu eve gitti.

EVDE DEHŞET SAÇTI

Ailevi nedenlerden dolayı C.B. ile eşi E.B. ve ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. C.B. yanında getirdiği bıçak ile evde bulunan kayınpederi O.D.’yi sağ koltuk altından, eşi E.B.’yi kasık ve kol bölgesinden, eşinin dedesi T.A.’yı sol kolundan, eşinin anneannesi D.A.’yı karın bölgesinden, eşinin teyzesi G.Ç.’yi yüz, sırt, kulak ve boyun bölgesinden bıçaklayarak yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. C.B.’nin bıçakladığı kayınpederi O.D. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. C.B.’nin yaraladığı eşi E.B., eşinin dedesi T.A., eşinin anneannesi D.A. ve eşinin teyzesi G.Ç. hastanelerde tedavi altına alındı.

Şüpheli C.B. ile olay anında yanında bulunan arkadaşı O.S. olay yerinden kaçtı. Şüpheliler, suç aletiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Cuma Pazarı'ndaki köprü altında yakalanarak gözaltına alındı. C.B. ile O.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Çanakkale
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